به گزارش خبرگزاری مهر، چند سناتور برجسته دموکرات و کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز سه‌شنبه به وقت محلی، پس از شرکت در یک نشست محرمانه درباره نقش ایالات متحده در حمله به ایران از دولت دونالد ترامپ خواستند تا استدلال خود را برای ادامه حملات به ‌صورت علنی و نه صرفاً درجلسات محرمانه در کنگره برای افکار عمومی مطرح کند.

«تیم کین» سناتور ایالت ویرجینیا گفت: «ما می‌خواهیم این موضوع را به عرصه عمومی بیاوریم و در برابر مردم آمریکا پرسش‌ها را مطرح کنیم؛ این دقیقاً همان چیزی است که خواستار آن هستیم.»

او افزود: «اطلاعات زیادی دارم که نمی‌توانم با شما در میان بگذارم و حتی نمی‌توانم با موکلان خود به اشتراک بگذارم؛ در حالی که آنها می‌خواهند بدانند آیا فرزندان یا همسرانشان قرار است به مأموریت اعزام شوند یا نه.»"

جکی روزن"، سناتور ایالت نوادا، نیز به خبرنگاران گفت: «این وضعیت نگران‌کننده و آزاردهنده است و من مطمئن نیستم هدف نهایی چیست یا برنامه‌های آنها دقیقاً چه هستند.»

"الیزابت وارن" سناتور ایالت ماساچوست نیز اظهار داشت: «دولت ترامپ بارها می‌گوید که برای خدمات درمانی پولی وجود ندارد، برای مراقبت از کودکان بودجه‌ای نیست و زمانی برای توجه به این موضوع که خانواده‌ها با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، وجود ندارد.»

سناتور وارن افزود: «روزانه میلیاردها دلار صرف اعزام به خاورمیانه و بمباران ایران برای اهداف نظامی می‌شود؛ اهدافی که هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را به‌ روشنی توضیح دهد و مشخص نیست چگونه با بمباران هوایی می‌توان به آنها دست یافت، بنابراین، دیگر نباید پول بیشتری اختصاص داده شود.»

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) و با وجود درجریان بودن مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

به اعتقاد تحلیلگران ، این اقدام نظامی بار دیگر نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌وگو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد و درچارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار داد و این حملات همچنان ادامه دارد.