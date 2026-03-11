۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۱

شرکت آمریکایی: تصاویر ماهواره‌ای منطقه ۲ هفته بعد منتشر می‌شوند!

یک شرکت آمریکایی برای سانسور تصاویر گرفته شده از خاورمیانه آنها را ۲ هفته بعد از ثبت منتشر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت آمریکایی پلنت لبز محدودیت های اعمال شده برای انتشار تصاویر ماهواره ای از منطقه را گسترش داد تا این تصاویر علیه آمریکا و همپیمانانش در منطقه مورد استفاده قرار نگیرند.

این شرکت به کاربران خود ابلاغ کرده که تأخیر در انتشار تصاویر مربوط به خاورمیانه از چهار روز به ۱۴ روز افزایش یافت.

پیشتر اعلام شده بود که تصاویر خاورمیانه چهار روز بعد از ثبت آنها منتشر می شود اما اینک به ۱۴ روز افزایش پیدا کرده است.

رژیم صهیونیستی نیز برای ممانعت از انتشار تصاویر مربوط به خرابی های به بار آمده در پی حملات موشکی ایران اخبار را به شدت سانسور می کند.

