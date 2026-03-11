به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت آمریکایی پلنت لبز محدودیت های اعمال شده برای انتشار تصاویر ماهواره ای از منطقه را گسترش داد تا این تصاویر علیه آمریکا و همپیمانانش در منطقه مورد استفاده قرار نگیرند.

این شرکت به کاربران خود ابلاغ کرده که تأخیر در انتشار تصاویر مربوط به خاورمیانه از چهار روز به ۱۴ روز افزایش یافت.

رژیم صهیونیستی نیز برای ممانعت از انتشار تصاویر مربوط به خرابی های به بار آمده در پی حملات موشکی ایران اخبار را به شدت سانسور می کند.