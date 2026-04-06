به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت آمریکایی تصویربرداری ماهواره ای پلنت لبز در ایمیلی به مشتریانش این تصمیم را اعلام کرد و گفت: دولت آمریکا از تمام تهیه کنندگان تصاویر ماهواره ای خواسته عکس های مربوط به مناطق تحت جنگ را تا زمان نامشخصی منتشر نکنند.

این محدودیت درحالی اعمال می شود که شرکت ماه قبل تاخیری ۱۴ روزه در عکس های مربوط به خاورمیانه را اعمال کرد.

پلنت لبز اعلام کرد تصاویر ثبت شده از تاریخ ۹ مارس را منتشر نمی کند و پیش بینی می شود تا زمان پایان جنگ آمریکا علیه ایران از همین محدودیت پیروی کند.