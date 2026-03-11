۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۴

خشم اسپانیا از کرنش صدراعظم آلمان در برابر ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولتیکو، اسپانیا با انتقاد شدید از موضع فردریش مرتس صدراعظم آلمان نسبت به مسئله تجاوز علیه ایران، وی را دست نشانده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد.

یولاندا دیاز معاون نخست وزیر اسپانیا در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفت که مرتس یکی از رهبران کنونی اتحادیه اروپا است که هیچ ایده‌ای برای مدیریت لحظه تاریخی که در آن زندگی می‌کنیم، ندارد.

این مقام عالی رتبه اسپانیایی با انتقاد شدید از مرتس تاکید کرد: آنچه اروپا امروز به آن نیاز دارد رهبری است، نه دست نشاندگانی که به ترامپ ادای احترام کنند.

مرتس به علت مواضعش در نشست خبری ۳ مارس (۱۲ اسفند) در کاخ سفید که طی آن ترامپ تهدید کرد مادرید را به دلیل مجوز ندادن برای استفاده هواپیماهای نظامی آمریکا از پایگاه‌های هوایی اسپانیا برای حمله به ایران تحریم خواهد کرد، مورد انتقاد قرار گرفت. ترامپ همچنین اسپانیا را به دلیل امتناع این کشور از اختصاص ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود به هزینه‌های نظامی مورد انتقاد قرار داد.

    • اذرگون IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      اسپانیا کشور خوبیه ،بعضی از افراد اروپایی که طرفداری می کنند از ترامپ باید به شما بگویم که جای کشورهای اروپایی از دست ترامپ واسرائیل در امان نیست ونخواهد بود ،کشورهای اروپایی یا موردسوء استفاده قرار خواهنند گرفت ویا مورد تهدید قرار خواهنند گرفت ویا شاید مورد حمله ،پس بجای زدن این حرفها یک فکری بحال خودشان کنند ،از بد وکارهای بدواز ناحق طرفداری نکنند که فردا دامان خودشان رو می گیرد ،
    • اذرگون IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      بعضی ازافراد کشورهای اروپایی بجای طرفداری از جنگ ،علیه ایران ،یه فکری به حال خودشان کنند که جاشون در امان نیست ،گفته میشه گریلند مال منه ،وبعد گفته میشه دانمارک مال منه ویا کانادا مال منه ویا جزایر مال منه ،پس جای کشورهای اروپایی وغیره در امان نیست ،ویه فکر ی کنند ،واز بد طرفداری وحمایت نکنند که این بد فردا دامان خودشان رو خواهد گرفت ،واز کارهای بد طرفداری نکنند که بد دامان خودشان رو خواهد گرفت

