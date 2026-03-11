خشم اسپانیا از کرنش صدراعظم آلمان در برابر ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولتیکو، اسپانیا با انتقاد شدید از موضع فردریش مرتس صدراعظم آلمان نسبت به مسئله تجاوز علیه ایران، وی را دست نشانده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد.

یولاندا دیاز معاون نخست وزیر اسپانیا در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفت که مرتس یکی از رهبران کنونی اتحادیه اروپا است که هیچ ایده‌ای برای مدیریت لحظه تاریخی که در آن زندگی می‌کنیم، ندارد.

این مقام عالی رتبه اسپانیایی با انتقاد شدید از مرتس تاکید کرد: آنچه اروپا امروز به آن نیاز دارد رهبری است، نه دست نشاندگانی که به ترامپ ادای احترام کنند.

مرتس به علت مواضعش در نشست خبری ۳ مارس (۱۲ اسفند) در کاخ سفید که طی آن ترامپ تهدید کرد مادرید را به دلیل مجوز ندادن برای استفاده هواپیماهای نظامی آمریکا از پایگاه‌های هوایی اسپانیا برای حمله به ایران تحریم خواهد کرد، مورد انتقاد قرار گرفت. ترامپ همچنین اسپانیا را به دلیل امتناع این کشور از اختصاص ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود به هزینه‌های نظامی مورد انتقاد قرار داد.