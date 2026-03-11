تنش بین مادرید و برلین؛ اسپانیا آلمان را «وابسته آمریکا» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت اسپانیا، فریدریش مرتس صدر اعظم آلمان را متهم کرد که مانند یک کشور وابسته به آمریکا عمل کرده است. این انتقاد پس از آن مطرح شد که صدر اعظم آلمان نه تنها پاسخ اتهامات دونالد ترامپ علیه اسپانیا را نداد، بلکه خود نیز این اتهامات را تکرار کرد.

در دیدار فریدریش مرتس و دونالد ترامپ در کاخ سفید که هفته گذشته برگزار شد، ترامپ اسپانیا را به اعمال محدودیت‌های تجاری به دلیل موضع این کشور در قبال افزایش هزینه‌های دفاعی و مخالفت با حمله نظامی به ایران تهدید ‌کرد و صدر اعظم آلمان نیز نه تنها با اظهارات ترامپ مخالفت نکرد، بلکه محتوای انتقادات او را تکرار کرد و از مادرید خواست تا هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهد.

مرتس در ادامه تلاش کرد گاف خود را اصلاح کند و تأکید کرد که به طور خصوصی به ترامپ در مورد پیامدهای قطع روابط تجاری با اسپانیا هشدار داده است، اما این توضیح خشم مادرید را کاهش نداد.

بخشی از ابعاد این اختلافات نیز مربوط به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران است. اسپانیا به شدت با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران مخالفت کرده، در حالی که مرتس تقریباً به طور کامل از آن حمایت کرده است.

خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا در این رابطه با انتقاد از صدر اعظم آلمان، عملکرد او را با اولاف شولتس و آنگلا مرکل دو صدر اعظم سابق مقایسه کرد و گفت که مرتس از ارزش‌های سنتی حزب اتحادیه دموکرات مسیحی فاصله گرفته است.

یولاندا دیاز معاون نخست‌وزیر اسپانیا نیزمرتس را یکی از رهبران اروپایی دانست که کوچکترین ایده‌ای در مورد چگونگی مدیریت این لحظه تاریخی ندارند. وی به وب‌سایت پولیتیکو گفت: آنچه اروپا امروز به آن نیاز دارد، حاکمیت است؛ نه مریدانی که وفاداری خود را به ترامپ نشان می‌دهند.