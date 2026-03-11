۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

اسپانیا سفارت خود را از رژیم صهیونیستی خارج می‌کند

روزنامه ال پائیس گزارش داد که بر اساس تصمیم دولت اسپانیا، مادرید سفیر خود را در تل آویو برکنار و سطح نمایندگی دیپلماتیک خود در سرزمین های اشغالی را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه اسپانیایی ال پائیس امروز چهارشنبه گزارش داد که مادرید سفیر خود را در تل آویو برکنار کرده و نمایندگی دیپلماتیک خود را در سرزمین های اشغالی کاهش داده است.

به نوشته این روزنامه، این تصمیم در آخرین جلسه کابینه اتخاذ شده و به این معنی است که اسپانیا رسماً رئیس هیئت دیپلماتیک خود را در تل آویو فراخوانده و سطح نمایندگی خود را در سرزمین های اشغالی به کاردار کاهش داده است.

روابط اسپانیا و رژیم صهیونیستی اخیرا با تنش های زیادی همراه شده است، مواضع اصولی مادرید در محکومیت نقض حقوق فلسطینیان توسط اسرائیل و محکومیت تجاوز به ایران مورد خشم تل آویو قرار گرفته است.

پس از اعلام اسپانیا در ماه مه ۲۰۲۴ مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین، اسرائیل سفیر خود را از مادرید فرا خواند و از آن زمان نمایندگی دیپلماتیک خود را به سطح کاردار کاهش داد.

    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      پرچم اسپانیا بالا باشه
    • IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      مرگ بر اسرائیل اسپانیا تو چرا تو کشور کودکش سفارت داری شما که عاقل هستید بزرگوار هستید فهم دارید اسرائیل چندین ساله چه بلایی سر فلسطین بدبخت بی دفاع می آورد

