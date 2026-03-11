بیانیه جمعی از ایرانیان مقیم سوئد در حمایت از تمامیت ارضی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از ایرانیان مقیم سوئد با صدور بیانیه‌ای با عنوان «چو ایران نباشد تن من مباد» بر حمایت خود از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران تأکید کردند.

در این بیانیه با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان آمده است:

«چو ایران نباشد تن من مباد»

هم‌میهنان گرامی و مدافعان سرافراز مرزهای پرگهر؛

در شرایط حساس کنونی که منطقه و جهان با تلاطم‌های بی‌سابقه روبروست و بدخواهان ایران زمین، تمامیت ارضی و امنیت ملی ما را هدف گرفته‌اند، ما جمعی از ایرانیان خارج از کشور، فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و تنها با تکیه بر عرق ملی، مواضع خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم:

۱. وحدت حول محور رهبری بر اساس اصول قانون اساسی برای حفظ ایران

ما بر این باوریم که در چالش‌های پیش‌رو و برای مقابله با تهدیدات خارجی، حفظ انسجام ملی ضرورتی انکارناپذیر است. در همین راستا، معتقدیم امروز وظیفه ملی و میهنی حکم می‌کند که برای پاسداری از کیان ایران و حفظ امنیت پایدار، حول محور آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ستون ثبات و فرماندهی کل قوا، از اقتدار کشور دفاع شود. این وحدت، سدی استوار در برابر کسانی است که رویای تجزیه یا تضعیف ایران را در سر می‌پرورانند.

۲. اولویت مطلق تمامیت ارضی

ایران یک کل تجزیه‌ناپذیر است. ما هرگونه تحرک تجزیه‌طلبانه یا دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران را به شدت محکوم می‌کنیم. حفظ مرزهای کشور، از ارس تا اروند و از خلیج فارس تا دریای مازندران، وظیفه‌ای مقدس است که هیچ خللی نباید در آن وارد شود.

۳. هشدار به مداخله‌گران بین‌المللی

به قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای اعلام می‌کنیم که جامعه ایرانیان خارج از کشور، علی‌رغم دوری از وطن، در مسئله امنیت ملی و یکپارچگی خاک خود یک‌صداست. هرگونه طمع‌ورزی به خاک ایران یا تلاش برای برهم زدن ثبات داخلی، با واکنش قاطع و یکپارچه ملت ایران در هر کجای جهان مواجه خواهد شد.

مردم ایران از تجربه‌های تلخ دخالت های گذشته شما در امور داخلی خود درس گرفته‌اند و دیگر اجازه نمی‌دهند هیچ کشوری، حتی با عنوان فریبنده "پلیس جهانی"، بر این کشور متمدن مسلط شود. سرمایه‌های ایران فقط برای نسل امروز نیست، بلکه میراثی برای نسل‌های آینده است و مردم ایران تا همیشه از آن محافظت خواهند کرد.

مردم ایران اکنون بیدارتر از همیشه راه روشنی که رهبر ایران ترسیم کرده است را دنبال میکنند تا دستهای خونخوار دشمن را از میهن عزیر ایران کوتاه تر کنند.

۴. نقش نیروهای مسلح

ما از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که تحت فرماندهی کل قوا، با تمام توان در برابر تهدیدات بایستند و اطمینان داشته باشند که در مسیر صیانت از مرزها و امنیت ملی، مورد حمایت تمامی ایرانیان پاک‌نهاد هستند.

پاینده و جاوید باد ایران

جمعی از ایرانیان مقیم سوئد

اسفند ۱۴۰۴/ مارس ۲۰۲۶