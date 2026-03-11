۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱ کد خبر 6771704 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱ وقوع انفجار در اطراف تبریز تبریز- صبح چهارشنبه صدای دو انفجار در اطراف تبریز شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله هوایی آمریکایی-صهیونیستی، حوالی ساعت ۱۰:۲۸ صبح چهارشنبه، صدای دو انفجار در اطراف تبریز شنیده شد.
