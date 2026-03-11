آقایی: حمله هوایی به سپاه ناحیه اسکو تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدباقر آقایی روز چهارشنبه با تشریح جزئیات این حادثه گفت: در حمله هوایی کور رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا، ساختمان سپاه ناحیه اسکو هدف قرار گرفت، اما این واقعه بدون تلفات جانی بود. وی افزود: تنها چند نفر از اهالی و همسایگان اطراف ساختمان به‌صورت سطحی مجروح شدند که بلافاصله تحت درمان قرار گرفته و حال عمومی آنان مطلوب است.

آقایی با اشاره به آماده‌باش کامل دستگاه‌های مدیریتی و نظارتی شهرستان، خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات لازم برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان در دستور کار است.

فرماندار اسکو همچنین از مردم خواست اخبار مرتبط با این حادثه را فقط از مراجع رسمی پیگیری کنند و از انتشار شایعات و اخبار تاییدنشده که باعث تشویش افکار عمومی می‌شود، خودداری نمایند.

وی در پایان تأکید کرد: با هوشیاری مردم، تدبیر مسئولان و تلاش نیروهای نظامی و امنیتی، شرایط به‌خوبی کنترل شده و آرامش عمومی در شهرستان برقرار است.