۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۳۶

صدای انفجار در اطراف تبریز

صدای انفجار در اطراف تبریز

تبریز- صبح چهارشنبه صدای چند انفجار در اطراف تبریز شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله هوایی آمریکایی-اسرائیلی، حوالی ساعت ۵:۱۷ صبح چهارشنبه صدای چند انفجار در اطراف تبریز شنیده شد.

