۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۳۶ کد خبر 6771600 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۳۶ صدای انفجار در اطراف تبریز تبریز- صبح چهارشنبه صدای چند انفجار در اطراف تبریز شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله هوایی آمریکایی-اسرائیلی، حوالی ساعت ۵:۱۷ صبح چهارشنبه صدای چند انفجار در اطراف تبریز شنیده شد. کد خبر 6771600
