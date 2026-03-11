به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات هوایی به شهرستان تبریز، بخشی از ساختمان‌های اداری جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی دچار آسیب شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی، ظهر سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴، در اثر موج انفجار ناشی از این حملات، بخش‌هایی از ساختمان محل استقرار معاونت آموزش و پژوهش، معاونت داوطلبان و معاونت امور جوانان که در قالب یک مجتمع اداری فعالیت می‌کنند، دچار خسارت شد.

طبق اعلام این نهاد امدادی، این حادثه هیچ‌گونه اختلالی در روند امدادرسانی ایجاد نکرده و خدمات نیروهای هلال‌احمر در تبریز همچنان بدون وقفه ادامه دارد.

همچنین امدادگران جمعیت هلال‌احمر در آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی و پاسخگویی به نیازهای احتمالی شهروندان قرار دارند.