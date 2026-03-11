به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناصری صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی شهروندان و مقابله با عرضه مواد غذایی غیرمجاز و غیربهداشتی، گشت مشترکی با محوریت دادستانی مرکز استان از واحدهای مشکوک در سطح شهر اهواز بازدید میکند.
معاون دادستان مرکز خوزستان ادامه داد: در جریان این بازرسیها یک واحد توزیعکننده مرغ و مواد غذایی شناسایی شد که در آن حدود پنج تن مرغ تاریخگذشته و غیرقابل مصرف نگهداری میشد و این واحد در شرایطی کاملاً مغایر با ضوابط و استانداردهای بهداشتی فعالیت داشت.
وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و به منظور پیشگیری از هرگونه تهدید علیه سلامت مردم، بلافاصله با دستور قضایی این واحد پلمب و پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلفات تشکیل و متصدی آن نیز بازداشت شد.
ناصری تأکید کرد: دادسرای مرکز خوزستان با همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی با هرگونه فعالیت غیرمجاز و عرضه مواد غذایی غیربهداشتی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در حوزه عرضه مواد غذایی، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
