  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

۵ تن مرغ تاریخ‌گذشته در اهواز کشف شد

اهواز - معاون دادستان مرکز استان خوزستان گفت: حدود پنج تن مرغ تاریخ‌گذشته در یک واحد توزیع مواد غذایی در اهواز کشف شد و این واحد با دستور قضایی پلمب و متصدی آن بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناصری صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی شهروندان و مقابله با عرضه مواد غذایی غیرمجاز و غیربهداشتی، گشت مشترکی با محوریت دادستانی مرکز استان از واحدهای مشکوک در سطح شهر اهواز بازدید می‌کند.

معاون دادستان مرکز خوزستان ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها یک واحد توزیع‌کننده مرغ و مواد غذایی شناسایی شد که در آن حدود پنج تن مرغ تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف نگهداری می‌شد و این واحد در شرایطی کاملاً مغایر با ضوابط و استانداردهای بهداشتی فعالیت داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و به منظور پیشگیری از هرگونه تهدید علیه سلامت مردم، بلافاصله با دستور قضایی این واحد پلمب و پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلفات تشکیل و متصدی آن نیز بازداشت شد.

ناصری تأکید کرد: دادسرای مرکز خوزستان با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با هرگونه فعالیت غیرمجاز و عرضه مواد غذایی غیربهداشتی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در حوزه عرضه مواد غذایی، موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد خبر 6771728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها