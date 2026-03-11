مدیرعامل فولاد مبارکه، انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت

به گزرش خبرگزاری مهر، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پیامی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از چندین روز اندوه شهادت حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، با انتخاب سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس محترم خبرگان، بار دیگر نور امید بر افق ایران عزیزمان تابید.

ان‌شاءالله با استعانت از الطاف الهی و در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت‌برکاته) به عنوان رهبر جدید، آغاز قدرتمندِ فصل جدیدی از انقلاب اسلامی و نقطه عطفی در مسیر پرافتخار بیش از ۴ دهه گذشته را رقم خواهد زد.

گروه فولاد مبارکه، با تاسی از روحیه جهادی و انقلابی که همواره در تار و پود فعالیت‌های این مجموعه صنعتی تنیده شده است، تعهد خود را به تقویت و ترویج دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه خودکفایی، پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، و خدمت بی‌وقفه به ملت ایران، با جدیت تمام اعلام می‌دارد.

اینجانب به نمایندگی از تلاشگران گروه فولاد مبارکه، بار دیگر ضمن تجدید بیعت ناگسستنی با آرمان‌های والای امام راحل (قدس سره) و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان الله علیه)، عزم خود را در عمل به منویات معظم‌له در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه در راستای تقویت جریان تولید و پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و صنعتی کشور، اعلام می‌دارم.

در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه فرماندهان والامقام و جان برکف نیروهای مسلح و دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، پیروزی و موفقیت همه آنها که دل در گروی پیشرفت، آبادانی و استقلال ایران عزیز دارند، علی الخصوص نیروهای مسلح شجاع میهنمان را از خداوند منان مسئلت دارم.

سعید زرندی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه