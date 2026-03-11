به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر اصغری ولوجایی با اشاره به برنامه‌های سوگواری و تجمعات مردمی در ساری اظهار کرد: در ادامه آیین‌های بزرگداشت مقام شهید والامقام و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، راهپیمایی‌ها و اجتماعات مردمی در نقاط مختلف شهر ساری برگزار می‌شود.

وی افزود: اجتماع بزرگ عاشقان ولایت امشب از مسیرهای خیابان ۱۵ خرداد، خیابان فرهنگ و میدان امام حسین (ع) ساری برگزار خواهد شد و این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود.

اصغری ولوجایی با بیان اینکه این برنامه‌ها طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: روز جمعه ۲۲ اسفند اجتماع مردمی در میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود و در روز شنبه ۲۳ اسفند راهپیمایی از میدان شهدا، بلوار طالقانی تا میدان معلم انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین روز یک‌شنبه ۲۴ اسفند مسیر چهارراه معلم به سمت دانشگاه پیام نور برای راهپیمایی مردمی در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: راهپیمایی روز دوشنبه ۲۵ اسفند از تقاطع طبرستان، میدان طبرستان تا میدان ساری‌کنار برگزار می‌شود و روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند نیز مردم از مسیر میدان گل‌ها، خیابان سلمان فارسی و میدان پلیس تا میدان سلمان فارسی راهپیمایی خواهند کرد.

وی در پایان از مردم مؤمن و انقلابی استان دعوت کرد با حضور گسترده در این برنامه‌ها، ضمن گرامیداشت یاد و راه این شهید والامقام، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت نشان دهند.