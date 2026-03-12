کشت چغندرقند بهاره در آذربایجان غربی از۲۵ اسفند ماه آغاز می شود

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس الگوی کشت مصوب، امسال ۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت این محصول می رود.

وی تصریح کرد: کارخانجات قند استان در سال زراعی جاری،باید ۲۵ درصد مزارع چغندرقند تحت پوشش قرارداد خود را به سیستم آبیاری تیپ تجهیز کنندو با توسعه ماشین آلات ویژه و حمایت از کشاورزان ۲۰درصد از سیستم کشت خود را ازروش کشت معمول به آرایش کشت ۵۰*۲۵ که موجب صرفه جویی۳۰درصدی مصرف آب می شود اختصاص دهند.

اصغری بر لزوم توسعه آموزش های ترویجی در بین کشاورزان برای توسعه کشت این محصول در شمال استان ، تغییر آرایش کشت و توسعه نوار تیپ در جهت مدیریت بهینه مصرف آب و تجهیز و نوسازی ناوگان مکانیزاسیون این محصول در جهت افزایش عملکرد تاکید کرد.

وی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی، سهم آب بری بخش کشاورزی باید با تغییر الگوی کشت کاهش یابد و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان نیز با جدیت تحقیقات و مطالعات لازم را برای معرفی ارقام مقاوم به سرما و کم آبی برای کشت پاییزه این محصول در شمال استان را انجام دهند.

در ۱۴۰۴_۱۴۰۳، استان آذربایجان غربی با تولید حدود ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تن چغندرقند در سطح ۲۹ هزار و ۸۷۰ هکتار رکورد تولید این محصول را با میانگین عملکرد ۷۱تن درهکتار کسب کرده است.