پلیس مقتدر و مصمم در روزهای جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پرچالش و همزمان با تداوم حملات دشمنان خارجی، نیروهای پلیس جمهوری اسلامی ایران همچنان با قدرت و عزم راسخ در میدان حضور دارند و خدمات خود را بدون وقفه ادامه می‌دهند. این روزها، تمامی ارگان‌های پلیس در سرتاسر کشور نشان داده‌اند که علی‌رغم هدف قرار گرفتن، دلسوزانه و قاطعانه در حال خدمت به مردم و حفاظت از امنیت ملی هستند.م

مرزهای امن و پایدار در روزهای بحرانی

سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که مرزبانان غیور در تمامی مرزهای کشور با تجهیزات کامل و در سنگرهای انفرادی مستقر شده‌اند. این اقدام که با هدف ایجاد پوشش کامل و مقابله با تهدیدات دشمنان انجام شده، در روزهای اخیر منجر به افزایش پایداری و امنیت مرزها شده است. مردم مرزنشین در کردستان و سیستان و بلوچستان، در کنار نیروهای مرزبانی و بسیج، نقش مهمی در حفظ امنیت ایفا می‌کنند و هیچ‌گونه خللی در فعالیت‌های مرزبانی ایجاد نشده است.

پاسخ قاطع در فضای مجازی و مقابله با تشویش اذهان

در حوزه فضای مجازی، پلیس فتا و سازمان‌های اطلاعاتی با قاطعیت در حال فعالیت هستند. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، از تداوم فعالیت شبانه‌روزی این مرکز خبر داد و گفت که شهروندان می‌توانند در هر ساعت شبانه‌روز جرائم سایبری را گزارش دهند. در روزهای اخیر، ۸۱ نفر در ارتباط با تشویش اذهان عمومی و فعالیت‌های مخرب در فضای مجازی بازداشت شده‌اند، از جمله افرادی که با شبکه‌های معاند خبری همکاری داشتند. پلیس تاکید دارد که با هرگونه اقدام مخرب در فضای مجازی برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

مبارزه بی‌وقفه با سرقت و حملات دشمن

فرمانده انتظامی کشور، سردار رادان، در ادامه بر دستور تیر پلیس در سراسر کشور برای مقابله با سارقان و مجرمان تأکید کرد. او تصریح کرد که پلیس در روزهای سخت، با قاطعیت و بدون اغماض با سارقان و متجاوزان برخورد می‌کند، حتی در مواردی که نیاز به اقدامات مسلحانه باشد. همچنین، حملات دشمن به ساختمان‌های پلیس، هرچند هدف قرار گرفتن این مراکز، هیچ خللی در حضور و فعالیت نیروهای پلیس در میدان ایجاد نکرده است؛ چراکه آنها در خیابان‌ها و میدان‌های شهر، همچنان در حال خدمت‌رسانی و تأمین امنیت هستند.

خدمات استثنایی در حوزه صدور و تمدید مدارک

در حوزه خدمات‌رسانی، پلیس راهور فراجا با تدابیر ویژه و بهره‌گیری از فناوری، روند صدور و تمدید گواهینامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد. اعتبار تمامی وکالت‌نامه‌های صادره برای تعویض پلاک تا پایان شرایط جنگی به‌صورت خودکار تمدید شده است و شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری، درخواست‌های خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند. آموزشگاه‌های رانندگی همچنان فعال هستند و زمان برگزاری آزمون‌ها پس از عادی‌شدن شرایط تعیین خواهد شد.

امنیت کامل مرزها و مقابله با تهدیدهای روانی دشمن

سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که مرزهای غرب کشور کاملاً امن است و هر گونه تعرض و تهدید علیه امنیت مرزها با واکنش قاطع مواجه می‌شود. او افزود که دشمن با جنگ روانی تلاش می‌کند فضای کشور را ناآرام کند، اما همراهی مردم و هوشیاری نیروهای امنیتی، این فتنه‌ها را خنثی خواهد کرد.

حضور مقتدر یگان‌های ویژه و برپایی ایستگاه‌های بازرسی

سردار مسعود مصدق، فرمانده یگان‌های ویژه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌های ویژه فراجا با برپایی ایست‌های بازرسی و گشت‌های شبانه‌روزی، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و با هرگونه اقدام تروریستی و تهدید احتمالی مقابله می‌کنند. این یگان‌ها، علاوه بر ماموریت‌های امنیتی، با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، حمایت معنوی و روحیه‌بخشی به مردم را هم در دستور کار دارند.

در این روزهای ناهموار، همه ارگان‌های پلیس و نیروهای امنیتی، با تمامی تجهیزات و امکانات، در میدان حضور دارند و خدمات شبانه‌روزی خود را برای حفظ امنیت، آرامش و آسایش مردم ادامه می‌دهند. این همبستگی، عزم و اراده قوی، نشان می‌دهد که ملت ایران در برابر هر تهدید داخلی و خارجی، همچنان مقتدر و سربلند باقی خواهد ماند تا نشان دهند که در روزهای سخت، همت و وحدت ملی، پیروزی نهایی را رقم خواهد زد.