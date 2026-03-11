آغاز توزیع میوه شب عید از اوایل هفته پیش رو در کهگیلویه و بویراحمد

وحید محمدی تبار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد در زمینه میوه شب عید تمهیدات لازم را اندیشیده و به زودی عرضه میوه شب عید در مرکز استان و شهرستان‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به میزان مناسب ذخیره‌سازی میوه شب عید افزود: برای راه اندازی غرفه‌ها، روستا بازار و عوامل فروش و توزیع میوه شب عید امسال حداقل ۵ درصد از سال گذشته بیشتر برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: میوه شب عید امسال شامل ۱۰۰ تن سیب زرد قرمز با کیفیت خوب و تولید بومی و همچنین ۱۰۰ تن پرتقال والنسیا به اندازه میزان مصرف و قیمت مصوب کمیته راهبری کشوری ذخیره سازی شده است.

محمدی تبار با اشاره به اینکه قیمت این دو میوه با قیمت بازار تفاوت محسوس حداقل 30 تا 40 هزار تومانی دارد، بیان کرد:پرتقال والنسیا و سیب هر کدام با قیمت ۹۸ هزار تومان در شهرستان‌ها به فروش می‌رسد و در مرکز استان نیز با قیمت ۹۵ هزار تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به نظارت بر غرفه‌ها به منظور عرضه قیمت میوه شب عید با نرخ مصوب گفت: در همین مدت کوتاه اقدامات اساسی و اثر بخشی شروع شده است.

مدیرعامل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع میوه شب عید از اوایل هفته پیش رو در مناطق مختلف استان انجام می شود.