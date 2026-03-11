به گزارش خبرنگار مهر، سعیدی عصر چهارشنبه در هشتمین جلسه کمیته راهبری تنظیم بازار میوه شب عید اظهار کرد: براساس مصوبه کمیته راهبری تنظیم بازار استان کردستان طرح توزیع میوه شب عید در استان آغاز شد.

وی افزود: طرح توزیع میوه با هدف کنترل و تعدیل قیمت‌ها و تامین نیاز شهروندان از چهارشنبه ۲۰ اسفندماه در سراسر استان آغاز شد.

مدیر تعاون روستایی استان کردستان گفت : مطابق مصوبه کمیته، تعداد ۱۲۰ غرفه در سطح استان کردستان به منظور توزیع میوه شامل سیب زرد، سیب قرمز و پرتقال فعال خواهند شد.

سعیدی با اشاره به اینکه برای شهر سنندج ۳۴ غرفه در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس مصوبه کمیته راهبری تنظیم بازار میوه استان قیمت هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز ۱۱۰ هزار تومان و هر کیلوگرم پرتقال ۷۵ هزار تومان تعیین شده است.

مدیر تعاون روستایی کردستان اظهار کرد: در راستای پیش‌بینی نیازهای بازار برای ایام نوروز، مقدار ۲۰۰ تن سیب و ۲۵۰ تن پرتقال توسط اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان خریداری و به سردخانه‌های سراسر استان منتقل شده است.

وی گفت: فعالیت غرفه توزیع میوه به طور رسمی از چهارشنبه ۲۰ اسفند آغاز و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز به تامین ذخایر بیشتر، اقدامات لازم در دستور کار قرار دارد.

سعیدی افزود: در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و با توجه شرایط جنگی به منظور کنترل نوسانات قیمتی، در غرفه‌های میوه، برنج و خرما و سیب زمینی هم بر اساس قیمت های مصوب عرضه خواهد شد.