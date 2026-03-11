۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

سعیدی: ۱۲۰ غرفه توزیع میوه شب عید در کردستان برپا می‌شود

سنندج-مدیر تعاون روستایی استان کردستان گفت: ۱۲۰ غرفه توزیع میوه شب عید در استان برپا می‌شود که از این تعداد ۳۴ غرفه ویژه شهر سنندج است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدی عصر چهارشنبه در هشتمین جلسه کمیته راهبری تنظیم بازار میوه شب عید اظهار کرد: براساس مصوبه کمیته راهبری تنظیم بازار استان کردستان طرح توزیع میوه شب عید در استان آغاز شد.

وی افزود: طرح توزیع میوه با هدف کنترل و تعدیل قیمت‌ها و تامین نیاز شهروندان از چهارشنبه ۲۰ اسفندماه در سراسر استان آغاز شد.

مدیر تعاون روستایی استان کردستان گفت : مطابق مصوبه کمیته، تعداد ۱۲۰ غرفه در سطح استان کردستان به منظور توزیع میوه شامل سیب زرد، سیب قرمز و پرتقال فعال خواهند شد.

سعیدی با اشاره به اینکه برای شهر سنندج ۳۴ غرفه در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس مصوبه کمیته راهبری تنظیم بازار میوه استان قیمت هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز ۱۱۰ هزار تومان و هر کیلوگرم پرتقال ۷۵ هزار تومان تعیین شده است.

مدیر تعاون روستایی کردستان اظهار کرد: در راستای پیش‌بینی نیازهای بازار برای ایام نوروز، مقدار ۲۰۰ تن سیب و ۲۵۰ تن پرتقال توسط اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان خریداری و به سردخانه‌های سراسر استان منتقل شده است.

وی گفت: فعالیت غرفه توزیع میوه به طور رسمی از چهارشنبه ۲۰ اسفند آغاز و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز به تامین ذخایر بیشتر، اقدامات لازم در دستور کار قرار دارد.

سعیدی افزود: در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و با توجه شرایط جنگی به منظور کنترل نوسانات قیمتی، در غرفه‌های میوه، برنج و خرما و سیب زمینی هم بر اساس قیمت های مصوب عرضه خواهد شد.

