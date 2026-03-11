۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

یک روز پس از درخواست پناهندگی؛

پشیمانی بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان/ درخواست برای بازگشت به ایران

یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان که در استرالیا مانده بود از تصمیم خود پشیمان شد و درخواست برگشت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم ملی بانوان ایران صبح امروز چهارشنبه بدون چند بازیکن خود وارد مالزی شد، یکی از بازیکنانی که در استرالیا درخواست پناهندگی داده بود از تصمیمش پشیمان شد.

محدثه زلفی بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان که تحت تأثیر فشار شدید دولت استرالیا و رسانه‌های معاند درخواست پناهندگی به این کشور را داده بود، از تصمیم خود منصرف شد و اعلام کرد که می‌خواهد به ایران برگردد.

تونی بورک وزیر کشور استرالیا در این باره به رسانه‌های خارجی گفت: یکی از دو عضو تیم فوتبال ایران که به آنها پناهندگی پیشنهاد شده بود، نظر خود را تغییر داده است.

وی ادامه داد: این بازیکن پس از صحبت با هم‌تیمی‌هایش به این تصمیم رسیده و با سفارت ایران تماس گرفته است. در استرالیا، مردم می‌توانند نظر خود را تغییر دهند، بنابراین، ما به این تصمیم احترام می‌گذاریم.

    IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      9 14
      پاسخ
      اونای دیگه هم پشیمون میشن. حتی اگه روشون نشه اعلام کنن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها