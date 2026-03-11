به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۲۳ نبرد با دشمن آمریکایی صهیونی اعلام کرد: سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به «امان»، واحد ۸۲۰۰، رادار گرین پاین (Green Pine) و ساختمان ستاد زیردریایی‌های پایگاه دریایی حیفا از بامداد امروز هدف حمله پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و این حملات همچنان ادامه دارد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

وَما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَلٰکِنَّ اللَّهَ رَمیٰ

ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) و به یاد رهبر و فرمانده شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، شهدای دور از وطن «ناو دنا»، از بامداد امروز اهداف متعددی در سرزمین‌های اشغالی، از جمله سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به «امان»، یگان ۸۲۰۰، رادار گرین پاین (Green Pine و ساختمان ستاد زیردریایی‌های پایگاه دریایی حیفا را مورد هجوم پهپادهای انهدامی قرار داده است.

این حملات همچنان ادامه دارد.

«امان» بخشی از ساختار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده که در تعیین اهداف و اقدامات نظامی در جنگ رمضان همکاری داشته است.

واحد ۸۲۰۰ مسئولیت جمع‌آوری سیگنال‌های اطلاعاتی، رهگیری ارتباطات دیجیتال و عملیات‌های سایبری تهاجمی را بر عهده دارد.

رادار گرین پاین در جنگ رمضان، به‌عنوان یکی از تکیه گاه‌های اصلی ارتش رژیم در مقابله با موشک‌های ایرانی بوده که آسیب به این رادارها به شکل قابل توجهی توان دفع حملات موشکی به سمت رژیم صهیونیستی را کاهش می‌دهد.

رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در راه دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی لحظه‌ای از پای نخواهد نشست. «وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ».