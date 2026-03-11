به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این عامل ها در اصل روی شبکه های طبقه بندی نشده فعالیت می کنند.

به گفته امیل مایکل معاون تحقیق و مهندسی وزیر دفاع، مذاکراتی برای گسترش آنها به سیستم های طبقه بندی شده و بسیار محرمانه نیز انجام خواهد شد.

هشت عامل هوش مصنوعی از پیش ساخته شده فعالیت هایی مانند خلاصه سازی یادداشت های جلسات، تنظیم بودجه ها و کنترل اقدامات پیشنهادی برای همخوانی با استراتژی ملی دفاع را خلاصه می کنند.

جیم کلی معاون مدیرعامل گوگل در یک پست وبلاگی اعلام کرد پرسنل وزارت دفاع می توانند با استفاده از زبان معمول عامل های خاص خود را بسازند.

چت بات هوش مصنوعی گوگل از طریق پورتال GenAI.mil پنتاگون قابل دسترسی است و از دسامبر ۲۰۲۵میلادی ۱.۲ میلیون کارمند وزارت دفاع آن را برای انجام وظایف طبقه بندی نشده به کار می گرند. پرسنل ۴۰ میلیون دستور خاص اجرا و بیش از چهار میلیون سند بارگذاری کردند.

طبق گزارش ها سرعت آموزش ها با به کارگیری عامل های هوش مصنوعی یکسان نبوده است زیرا حدود ۲۶ هزار نفر از ماه دسامبر ۲۰۲۵ میلادی آموزش های هوش مصنوعی را تکمیل کرده اند اما جلسات آتی به طور کامل رزرو شده است که این امر نشان می دهد کارمندان بیشتری از ابزارهای مذکور استفاده خواهند کرد.

استفاده از عامل های هوش مصنوعی در حالی گسترش می یابد که پنتاگون به سرعت همکاری های هوش مصنوعی خود را پس از برخورد به چالش با آنتروپیک افزایش داده است. این شرکت هوش مصنوعی از حذف چهارچوب های ایمنی خود برای استفاده از محصولاتش جهت نظارت داخلی و تسلیحات خودداری کرده است.