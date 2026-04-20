آژانس امنیتی آمریکا از هوش مصنوعی فهرست سیاه استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته منابع آگاه مدل مذکور به طور گسترده در این بخش استفاده می شود. آنتروپیک، آژانس امنیت ملی و وزارت دفاع به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مدیر ارشد آنتروپیک هفته گذشته برای نخستین بار پس از آغاز کشمکش ها بین پنتاگون و این شرکت درباره شیوه استفاده از مدل های هوش مصنوعی آن، گفتگو کردند.

این مذاکرات در بحبوحه افزایش نگرانی ها درباره آنکه جدیدترین مدل این شرکت(Mythos) احتمال حملات سایبری را بیشتر می کند، انجام شده است. آنتروپیک قبلا اعلام کرده بود مدل مذکور قدرتمندترین ابزار شرکت برای کدنویسی و فعالیت های عاملی است که ارجاعی به قابلیت مدل برای فعالیت خودکار است.

به گفته کارشناسان قابلیت های این مدل هوش مصنوعی برای کد نویسی در سطح بالا، پتانسیل زیادی برای شناسایی ضعف های امنیت سایبری و ایجاد روش هایی برای سواستفاده از آنها را فراهم می کند.