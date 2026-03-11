آمریکا برای برگزاری مراسم ایگ نوبل ناامن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این جایزه که جنبه شوخ طبعانه علم را هدف گرفته، از سال ۱۹۹۱ میلادی مراسم های سرگرم کننده را برگزار می کند که طی آن دردانشگاه های ایالت ماساچوست موشک های کاغذی بر سر برندگان باریده می شود.

برندگان این جایزه نیز مانند نوبل از میان محققان سراسر جهان انتخاب می شوند. اما محققان بین المللی از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ۲۰۲۵ میلادی مشکلاتی در سفر گزارش کرده اند.

مارک آبراهامز بنیانگذار ایگ نوبل در این باره می گوید: طی مراسم سال گذشته سفر به آمریکا برای مهمانان غیرایمن شده بود. ما نمی توانیم از برندگان جدید یا خبرنگاران بین المللی که این رویداد را پوشش می دهند، بخواهیم امسال به آمریکا سفر کنند.

به همین دلیل سی و ششمین مراسم ایگ نوبل سوم سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی در زوریخ واقع در سوییس برگزار خواهد شد.

دانشگاه زوریخ و منطقه دانشگاه ETH میزبان این مراسم خواهند بود که به دستاوردهای علمی که مردم را می خندانند و سپس آنها را به تفکر وا می دارند، جایزه می دهد.

شهر زوریخ و موسسات آن برای امکانپذیر کردن این امر اقدامات زیادی انجام داده اند.