ترامپ اعضای هیئت ملی علوم آمریکا را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، البته هنوز مشخص نیست چه تعدادی از اعضای این هیئت اخراج شده اند.

براساس اسکرین شات هایی که نشریه واشنگتن پست به اشتراک گذاشته، اعضای هیئت ملی علوم آمریکا پیامی دریافت کردند مبنی بر اینکه سمت شغلی شان بلافاصله حذف شده است.

NSB سیاست های «بنیاد ملی علوم»، یک آژانس مستقل در آمریکا را تعیین می کند. «بنیاد ملی علوم» مسئولیت تخصیص حدود ۲۵ درصد پشتیبانی دولت فدرال از تحقیقاتی که کالج و دانشگاه های آمریکا انجام می دهد را برعهده دارد. این بنیاد به مدت ۷۵ سال فعالیت می کرد و به توسعه دستگاه های ام آر آی و موبایل در میان دستاوردهای مختلف کمک کرده است.

۲۵ نفر از اعضای فعالNSB می توانند ریاست آن را برعهده گیرند، هرچند هیئت فعلی ۲۲ عضو دارد. همچنین مدیر سابق«بنیاد ملی علوم» آمریکا سال گذشته به طور ناگهانی استعفا داد.

«زوی لوفگرن» عضو کنگره آمریکا نیز در بیانیه ای به این اقدام واکنش نشان داد. در بخشی از آن آمده است: این جدیدترین حرکت احمقانه رئیس جمهوری است که همچنان به علم و نوآوری آمریکایی آسیب می زند. نکته تاسف برانگیز آنجاست که هیچ جای تعجبی ندارد رئیس جمهوری که از روز نخست به «بنیاد ملی علوم» حمله کرد، به دنبال نابودی هیئتی باشد که به راهبری بنیاد کمک می کند.

هنوز مشخص نیست جلسه آینده NSB که قرار بود در 5 می برگزار شود، پابرجا خواهد بود یا خیر. این هیئت سوالات درباره جزئیات بیشتر اخراج های اخیر و برگزاری جلسه آینده را به کاخ سفید ارجاع داده است.