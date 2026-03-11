سرهنگ احمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام لیالی قدر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: دشمن در جریان مذاکرات بار دیگر علیه منافع ملی اقدام کرده و متأسفانه این اقدام منجر به شهادت جمعی از هموطنان از جمله رهبر معظم انقلاب شده است.

وی با تأکید بر ضرورت دفاع از تمامیت ارضی کشور و پاسداشت خون شهدا افزود: قرارگاه امداد و نجات گیلان با هم‌افزایی میان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان، آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی را دارد.

مسئول قرارگاه امداد و نجات سپاه قدس استان گیلان با اشاره به نقش مهم هماهنگی میان دستگاه‌ها در این قرارگاه بیان کرد: با تلاش و همکاری مجموعه دستگاه‌های امدادی و خدماتی، زنجیره‌ای منسجم برای واکنش سریع و مؤثر در زمان بروز حوادث احتمالی ایجاد شده است.

ابراهیمی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای خدمت‌رسانی به مردم گفت: بسترها و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات امدادی و مدیریت بحران به طور کامل فراهم شده است.

وی همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی در سطح شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف برگزار شده تا ضمن ظرفیت‌سنجی، اطمینان حاصل شود که در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان ارائه خدمات فوری و مؤثر به مردم وجود دارد.

مسئول قرارگاه امداد و نجات سپاه قدس استان گیلان با اشاره به ظرفیت گروه‌های جهادی تصریح کرد: علاوه بر آمادگی دستگاه‌های رسمی، گروه‌های جهادی تخصصی نیز در استان سازماندهی شده‌اند و برای ارائه خدمات تخصصی در صورت بروز مشکل در زیرساخت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی مستمر خاطرنشان کرد: آمادگی استان تنها به واکنش پس از وقوع بحران محدود نمی‌شود، بلکه برنامه‌های پیشگیرانه، آموزش‌های لازم و شناسایی نقاط قوت و ضعف نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوان با کمترین خسارت از بحران‌ها عبور کرد.

ابراهیمی با اشاره به نقش بسیج سازندگی در مدیریت بحران‌ها به‌ویژه در شرایط احتمالی جنگ گفت: بسیج سازندگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و داوطلبانه، بازوی اجرایی قدرتمندی برای این قرارگاه محسوب می‌شود و در عملیات‌های امدادی و بازسازی پس از بحران نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام ملی افزود: در شرایط حساس کنونی، با تلاش رزمندگان، مقاومت و ایستادگی مردم و حضور همیشگی آنان در صحنه، ایران اسلامی از این مقطع نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.

مسئول قرارگاه امداد و نجات سپاه قدس استان گیلان ضمن قدردانی از همراهی و همدلی مردم استان تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های امدادی شامل دستگاه‌های رسمی، گروه‌های جهادی و نیروهای داوطلب مردمی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند تا در صورت بروز شرایط اضطراری، خدمات لازم به شهروندان ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان و مسافران استان‌های مختلف کشور می‌توانند با آرامش خاطر به گیلان سفر کنند، چرا که تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مستمر و مؤثر در استان فراهم شده است.