به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرزبان نوری ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه صنعت خاتمالانبیاء شهرستان گیلانغرب با اشاره به نقش تسهیلگری و حمایتی این نهاد در حوزه تولید اظهار کرد: سپاه پاسداران در قالب این قرارگاه تخصصی، به عنوان واسطه خیر و حامی صنایع، تمام توان و ظرفیت خود را برای ایجاد همافزایی میان فرمانداری، دستگاههای اجرایی و دادستانی به کار گرفته است.
وی با انتقاد از عدم بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای پنهان معدنی در منطقه تصریح کرد: نبود سازوکارهای اداری منسجم و عدم استانداردسازی زیرساختهای لازم باعث شده تا خیر و برکت این معادن غنی آنطور که شایسته است به خود شهرستان و معیشت مردم بومی برنگردد؛ لذا راهاندازی کلینیک معدن در دستور کار قرار دارد.
فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب با درخواست از فرماندار جهت تأمین و تخصیص فضای فیزیکی مورد نیاز برای استقرار این مرکز گفت: در این کلینیک تخصصی، مشکلات، خلاءها و نیازمندیهای معادن بهصورت علمی و دقیق احصا و برآورد میشود تا با رفع موانع، شاهد شکوفایی اقتصادی و بهرهمندی مردم ولایتمدار گیلانغرب از این ثروتهای خدادادی باشیم.
سرهنگ نوری در پایان با قدردانی از همراهی، تعامل و پشتیبانی مستمر مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در اجرای برنامههای کلان بسیج، خاطرنشان کرد: با تکیه بر مدیریت جهادی و پای کار آوردن ظرفیتهای نخبگانی، تلاش میکنیم تا زنجیره ارزش افزوده معادن در داخل شهرستان تکمیل شده و نرخ اشتغالزایی جوانان منطقه جهش یابد.
