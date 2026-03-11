میعادفر: ۲۵ مرکز بیمارستانی براثر حمله متجاوزان آسیب دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس کشور گفت: امروز بر اثر حملات رژیم صهیونی و آمریکا، تنها اورژانس دریایی کشور در جزیره هرمز که کار انتقال بیماران از جزیره هرمز به بندرعباس را انجام می داد، هدف قرار گرفت و کاملا تخریب شد.

وی افزود: در روزهای گذشته ۲۵ مرکز بیمارستانی، ۲۱ پایگاه اورژانس، ۱۸ دستگاه آمبولانس، یک فروند بالگرد اورژانس، ۱۴۵ واحد بهداشتی از جمله خانه بهداشت، پایگاه و مراکز جامع سلامت نیز مورد هدف دشمنان قرار گرفته اند.

به گفته میعادفر: ۱۰۵۲ مصدوم این جنگ، کمتر از ۱۸ سال سن داشته و هیچ نقشی در جنگ نداشته اند که ۱۰۱ نفر کمتر از ۵ سال سن دارند و ۲۳۰۹ نفر از مصدومان، زن بوده اند.

به گفته وی؛ ۱۹۸ شهید جنگ رمضان، کمتر از ۱۸ سال سن داشته و ۲۱۶ نفر از شهدا نیز، زن بوده اند.

وی ادامه داد: تا کنون ۳ نفر از نیروهای اورژانس کشور شهید و ۴۹ نفر نیز مصدوم شده اند. همچنین تیم ملی سلامت تا کنون ۱۲ شهید تقدیم انقلاب و مردم کرده که یاد و نام شان گرامی.