۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

میعادفر: ۲۵ مرکز بیمارستانی براثر حمله متجاوزان آسیب دیده است

رئیس سازمان اورژانس کشور از آسیب به ۲۵ مرکز بیمارستانی بر اثر حمله متجاوزان در ۱۲ روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس کشور گفت: امروز بر اثر حملات رژیم صهیونی و آمریکا، تنها اورژانس دریایی کشور در جزیره هرمز که کار انتقال بیماران از جزیره هرمز به بندرعباس را انجام می داد، هدف قرار گرفت و کاملا تخریب شد.

وی افزود: در روزهای گذشته ۲۵ مرکز بیمارستانی، ۲۱ پایگاه اورژانس، ۱۸ دستگاه آمبولانس، یک فروند بالگرد اورژانس، ۱۴۵ واحد بهداشتی از جمله خانه بهداشت، پایگاه و مراکز جامع سلامت نیز مورد هدف دشمنان قرار گرفته اند.

به گفته میعادفر: ۱۰۵۲ مصدوم این جنگ، کمتر از ۱۸ سال سن داشته و هیچ نقشی در جنگ نداشته اند که ۱۰۱ نفر کمتر از ۵ سال سن دارند و ۲۳۰۹ نفر از مصدومان، زن بوده اند.

به گفته وی؛ ۱۹۸ شهید جنگ رمضان، کمتر از ۱۸ سال سن داشته و ۲۱۶ نفر از شهدا نیز، زن بوده اند.

وی ادامه داد: تا کنون ۳ نفر از نیروهای اورژانس کشور شهید و ۴۹ نفر نیز مصدوم شده اند. همچنین تیم ملی سلامت تا کنون ۱۲ شهید تقدیم انقلاب و مردم کرده که یاد و نام شان گرامی.

محدثه رمضانعلی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها