۲ نفر از شهدای کادر درمان زنان باردار بودند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر میعادفر پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین تجلیل از کادر درمان و فوریت های پزشکی در جنگ های تحمیلی دوم و سوم که در تالار شهدا دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا به ویژه رهبر شهید، اظهار کرد: حوزه سلامت در کنار رزمندگان و میدان داران دفاع مقدس، نقش آفرینی کردند که در این عرصه ۲۷ شهید و ۱۰۷ مجروح و مصدوم تقدیم کشور کردند.

رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه ۳۰ استان کشور مورد حمله رژیم صهیونسیتی قرار گرفت، گفت: از ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی، ۵۴ دانشگاه مستقیما درگیر جنگ تحمیلی بودند. همچنین ۲۷۲ شهر مورد هجمه رژیم امریکایی - صهیونی قرار گرفت و آسیب هایی وارد شد.

وی ادامه داد: در این عرصه نیز حوزه سلامت به بیش‌از ۳۴ هزار مصدوم بخش خصوصی و دولتی خدمات رایگان داد بدون اینکه یک گزارش نارضایتی دریافت شود.

رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه در ایام جنگ وزیر بهداشت و معاونان در استان های مختلف حدود ۵۰ هزار کیلومتر سفر کردند، تصریح کرد: این کار با هدف عرض خداقوت، حمایت های مادی و معنوی انجام شد تا خدمات مطلوب ادامه داشته باشد.

میعادفر با اشاره به جابجایی جمعیت در استان‌های که کمتر درگیر جنگ شده بودند، اظهار کرد: استان های شمالی، گیلان، گلستان و مازندران که جابجایی جمعیت را شاهد بود بیمارانی داشتند که نیازمند خدمات روزمره بودند لذا افزایش امکانات صورت گرفت تا خدمات بدون وقفه ارائه شود و مردم هیچ کمبودی احساس نکنند.

وی ضمن قدردانی از عوامل حوزه بهداشت گفت: دو نفر از شهدای حوزه سلامت، بانوان کادر بهداشت بوده که خود باردار بودند و باید استراحت می کردند اما در این شرایط کنار ماندند و شهید شدند که این ها در تاریخ ماندگار هستند.

به گفته رئیس اورژانس کشور، پس از تهران بیشترین مصدومان حملات رژیم صهیونی را خوزستان پذیرش کرده است.

میعادفر با اعلام اینکه در حادثه ماهشهر بیش از یک هزار مصدوم در مدت دو تا سه ساعت مدیریت شدند، افزود: به دلیل امکانات کم در این شهر کوچک اعزام کادر درمان و اتوبوس آمبولانس صورت گرفت تا خدمات در کوتاه‌ترین زمان انجام شود که این اقدام ستودنی است؛ مشابه این حادثه با میزان کمتر حدود ۵۰۰ نفر در اصفهان را شاهد بودیم.

وی بیان کرد: در این ایام متاسفانه بیش از دو هزار مصدوم زیر ۱۸ سال و پنج هزار و ۴۸ نفر مصدوم خانم داشتیم که ۵۰۰ زن شهید شدند؛ کوچکترین شهید دختر سه روزه و مسن ترین آقای ۸۸ ساله بود.

رئیس اورژانس کشور تاکید کرد: شاه ‌کلید این هجمه ها و خباثت بارترین، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب بود.

به گفته میعادفر، تعدادی از مصدومان و شهدا در بمباران دوباره ای بود که انجام شد. همچنین دو شهید اورژانس در حمله دوم به شهادت رسیدند چرا که برای امدادرسانی حمله اول در محل حاضر شده بودند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن از هیچ خباثتی روی گردان نبوده اما حوزه سلامت از لحظات اول پای کار بودند، گفت: با همه سختی ها و مشکلاتی که وجود دارد بخشی از مطالبات عقب مانده پرسنل در پایان سال گذشته انجام شد که با تلاش های وزیر میسر شد.

رئیس اورژانس کشور اظهار کرد: حوزه سلامت ذاتا باید آماده باشد و ما همیشه آماده هستیم، همچنین باید از گذشته درس بگیریم.