انجام بیش از ۱۵۰۰ بازرسی بهداشتی در طرح نظارتی ماه رمضان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: کارشناسان سلامت محیط و کار مرکز بهداشت میناب در قالب این طرح، در ساعات اداری، غیراداری و حتی روزهای تعطیل بازرسی‌های مستمری از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام داده‌اند.

وی افزود: در این مدت مراکزی از جمله آش و حلیم‌فروشی‌ها، قنادی‌ها به‌ویژه واحدهای عرضه زولبیا و بامیه، رستوران‌ها، کبابی‌ها، هتل‌ها، مجتمع‌های بین‌راهی و مراکز عرضه افطاری و سحری به‌صورت شبانه‌روزی مورد پایش و نظارت قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان میناب با بیان اینکه در دو دهه نخست ماه مبارک رمضان یک‌هزار و ۵۵۷ مورد بازدید از مراکز مختلف انجام شده است، تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها ۴۹ مورد اخطاریه بهداشتی صادر و یک واحد متخلف نیز پلمب شد.

بهزادی همچنین از معدوم‌سازی ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته خبر داد و گفت: در راستای حفظ سلامت شهروندان، نظارت‌ها بر کیفیت مواد غذایی عرضه شده در سطح شهرستان با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت موازین بهداشتی در محل‌های برگزاری مراسم‌های مذهبی نیز بیان کرد: در این مدت ۱۲۲ مورد بازرسی از اماکن مذهبی شهرستان انجام شده است.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان میناب در ادامه بر اهمیت کنترل کیفیت آب آشامیدنی تاکید کرد و افزود: در همین راستا یک‌هزار و ۸۲۵ مورد کلرسنجی، ۱۱۲ نمونه‌برداری میکروبی از آب آشامیدنی و ۱۲۰ مورد بازرسی از سامانه‌های آبرسانی در سطح شهرستان انجام شده است.

به گفته وی، این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه بهداشت و درمان شهرستان برای حفظ سلامت عمومی جامعه است و این نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

بهزادی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت به شماره ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.