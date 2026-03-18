۲۸ واحد صنفی متخلف در هرمزگان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد: بازرسان بهداشت محیط استان هرمزگان به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب طرح سراسری تشدید نظارت‌های بهداشت محیط در ایام ماه مبارک رمضان و در میانه شرایط ویژه کشور و تداوم جنگ تحمیلی، این اقدامات را با هدف صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی با جدیت دنبال می کنند.

وی ادامه داد: طرح تشدید نظارت‌های بهداشت محیط با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سلامت شهروندان از تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه سال جاری تا یکم فروردین‌ ماه ۱۴۰۵ در حال اجراست که با شرایط جنگ فعلی، این طرح همچنان با حضور فعال تیم های بهداشت محیط بصورت شبانه روزی تشدید شده و دنبال می شود.

به گفته این مسئول از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، هزار و چهار مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع، طبخ و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و مراکز حساس استان توسط تیم‌های بهداشت محیط مرکز بهداشت استان انجام شد.

وی تصریح کرد: در همین مدت، پایش آب آشامیدنی شامل ۱۲ هزار و ۲۷ مورد کلرسنجی و ۳۶۶ نمونه‌برداری میکروبی، ۹ هزار و ۹۵۸ سنجش پرتابل و ۱۵۹ نمونه‌برداری از مواد غذایی، انجام شد.

وی اعلام کرد : در پی این بازرسی‌ها ۴۳۵ مورد اقدام قانونی انجام شد و ۳۹۲ مورد اخطاریه کتبی برای واحدهای صنفی متخلف صادر و ۲۸ واحد صنفی متخلف پلمب شد.

معاون بهداشتی با تأکید بر تداوم این طرح تا پایان ماه رمضان اظهار کرد: اجرای دقیق نظارت‌های بهداشتی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز بیماری‌های قابل انتقال از آب و غذا دارد.

وی خاطرنشان کرد: مردم استان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موارد را از طریق سامانه استانی با شماره ۳۱۱۸ سامانه کشوری ۱۹۰ تماس اطلاع دهند.