به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه استقلال، جلسه هیئتمدیره باشگاه استقلال برگزار و در جریان آن، آخرین مسائل مرتبط با امور باشگاه و تیم فوتبال مطرح و درباره برخی موضوعات نیز تصمیمگیری شد.
در همین راستا، پیشتر پیشنهادی مبنی بر حضور موقت منیر الحدادی و یاسر آسانی در یکی از لیگهای جنوب شرق آسیا تا زمان ازسرگیری مسابقات لیگ ایران مطرح شده بود که این پیشنهاد مورد موافقت هیئتمدیره قرار نگرفته و بر حفظ و ادامه همکاری با این بازیکنان تأکید شده است.
همچنین در پی انتشار برخی اخبار درباره فسخ قرارداد این دو بازیکن، باشگاه استقلال این موضوع را تکذیب میکند.
از سوی دیگر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با بازیکنان خارجی تیم تماس گرفته و ضمن پیگیری وضعیت آنها، اعلام کرده باشگاه برای ادامه مسیر و برنامههای پیشرو به ویژه در فصل آینده و رقابتهای آسیایی، به حضور همه آنها نیاز دارد و استقلال با هدف حضور قدرتمند در این رقابتها برنامهریزی خواهد کرد.
