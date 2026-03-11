۱۵ شهید و دهها زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اشغالگران صهیونیست در حملات امروز خود به لبنان، مناطق مختلف را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. رژیم صهیونیستی امروز یک آپارتمان مسکونی را در منطقه عایشه بکار در بیروت هدف قرار داده‌ است. تل آویو همچنین حملات خود را در جنوب و بقاع ادامه داده و منجر به شهادت چندین نفر شد.

اشغالگران صهیونیست صبح امروز به یک آپارتمان مسکونی در منطقه عایشه بکار در بیروت پایتخت لبنان حمله کردند که منجر به شهادت ۴ نفر شد.

رژیم صهیونیستی همچنین به حملات شدید خود به ضاحیه جنوبی بیروت ادامه می‌دهد، خبرنگار المیادین از ۴ حمله هوایی در محله‌های ضاحیه بیروت از نیمه شب گذشته تا ظهر امروز خبر داد که دو مورد از آنها حاره حریک را هدف قرار داده بود.

در بقاع واقع در شرق لبنان، هواپیماهای جنگی اسرائیلی شهرهای علی النهری و تمنین التحتا در شرق کشور را هدف قرار دادند که منجر به شهادت ۸ نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر حمله شد. اشغالگران همچنین شهر حربتا در شرق کشور را هدف قرار دادند.

در جنوب لبنان نیز صهیونیست ها به شهرک الشهابیه واقع در منطقه صور، حمله کردند که منجر به شهادت ۷ شهروند و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر شد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین شهرهای الخیام، راشیا الفخار و جبشیت را هدف قرار داد. شهرهای الحنیه و وادی العزیه نیز از دیگر اهداف صهیونیست ها در این حملات بود.

وزارت بهداشت لبنان امروز اعلام کرد که تعداد شهدای تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان از آغاز تجاوز تاکنون به ۵۷۰ نفر رسیده است.