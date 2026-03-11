مساجد؛ نخستین جبهه مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از نخستین روزهای طلوع اسلام، مسجد نه‌تنها محل سجده و عبادت، که قرارگاه اندیشه و حرکت بوده است؛ جایی که فرمان عدالت صادر می‌شد و صدای امید در دل مردم طنین می‌انداخت. هرگاه جامعه اسلامی در بحران‌ها و آزمون‌ها قرار گرفته، این گلدسته‌های ایمان بوده‌اند که مردم را به آرامش و استقامت فراخوانده‌اند.

مسجد بار دیگر خود را به‌عنوان پناهگاه دل‌های مضطرب و خانه‌ی ثبات مؤمنان نشان می‌دهد. این مکان مقدس، نه فقط مکانی برای نماز و ذکر، بلکه سنگر همدلی، ساماندهی نیروهای مردمی و محور وحدت اجتماعی است؛ نقطه‌ای که نور ایمان از آن به میدان‌های مقاومت سرازیر می‌شود.

از جبهه‌های صدر اسلام تا خیابان‌های امروز، روح مسجد همواره زنده بوده است؛ مسجدی که در هر نبرد میان حق و باطل، پیشاپیش ملت ایستاده و پیام استقامت را به گوش جهانیان رسانده. این صدای ناب حق، همان پرتو هدایت الهی است که مؤمنان را تا آستان فرج جهانی حضرت حجت(عج) راهبری می‌کند.

مسجد؛ پناهگاه امید، پیکانِ حق و مقدمه فرج

حجت‌الاسلام سید صادق موسوی، مدیر روابط عمومی امور مساجد خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری مساجد از آغاز ظهور اسلام تا کنون، اظهار کرد: مسجد در حکومت اسلامی محل قضاوت، رسیدگی به محرومان و تجمعاتی است که عمل عبادی محسوب می‌شود و در شرایط جنگی، همچون دفاع مقدس و درگیری‌های اخیر، به پایگاه اصلی بسیج و خدمت‌رسانی به مردم تبدیل شده است.

مدیر روابط عمومی امور مساجد خراسان رضوی با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای گفت: حاکمیت اسلامی در مسجد باید شکل بگیرد. قضاوت در مسجد باید اتفاق بیفتد، رسیدگی به نیازمندان در مسجد باید صورت پذیرد و خطبه‌های نماز جمعه باید برای همدلی با مردم باشد. ما می‌دانیم از همان لحظه‌ای که علم اسلام و خورشید اسلام طلوع کرد، مساجد بنا شدند و مرجع همه شدند؛ برای همه مسلمانان، برای همه اهل عبادت و برای همه اهل ذکر.

وی افزود: امروزه مسجد تنها محل برگزاری نماز و قرآن‌خوانی نیست؛ بلکه تجمعاتی که در مساجد مشهد مقدس و سراسر نقاط کشور شکل می‌گیرد، خود یک عمل عبادی است. مانند مسائلی که در دوران هشت سال دفاع مقدس رخ داد؛ مساجد ما کانون اعزام رزمندگان اسلام به جبهه‌های اسلام بودند و در آنجا به وضعیت افرادی که در محله‌های کم‌برخوردار بودند رسیدگی می‌شد.

موسوی ادامه داد: نکته مهم این است که از آغاز تاریخ اسلام تا امروز، مسجد همواره کانون تجمع مسلمانان و محل خدمت‌رسانی بوده است. امروزه نیز پس از حمله صهیونیستی-آمریکایی به کشور عزیزمان ایران و دستور ستاد جنگ در حکومت اسلامی جمهوری اسلامی، مساجد دوباره در اوج فعالیت خود قرار گرفته‌اند. آن‌ها محله‌به‌محله، خانه‌به‌خانه با مردم ارتباط می‌گیرند و خدماتی از قبیل تجمع مردمی، شکل‌گیری هسته‌های شبانه در کف خیابان‌ها، توزیع افطاری و خدمات‌رسانی به نقاطی که درگیر جنگ هستند را ارائه می‌دهند.

مدیر روابط عمومی امور مساجد خراسان رضوی با بیان اینکه «مردم ما غیرت دینی دارند و نگاه دینی دارند»، خاطرنشان کرد: الحمدلله مسجد تبدیل به یک کانون آرامش برای اهل محله شده است. اگر صدای گلدسته‌های مساجد بلند باشد، دل‌های مردم در خانه‌ها آرام می‌شود. ان‌شاءالله با ظهور حضرت حجت(عج)، مساجد ما تحویل آقا شود، پایگاه نظام اسلامی ما باشد و این پایگاه‌ها مقدمه‌سازی فرج را رقم بزنند تا جبهه حق در برابر باطل پیروز شود و مقدمات فرج به سرانجام برسد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش مردم در فعال‌سازی مساجد گفت: هر یک از افراد محله که احساس نیاز می‌کند یا دغدغه‌ای دارد، می‌تواند آن را با امام جماعت و مسجد در میان بگذارد. با ارتباط‌گیری و شکل‌گیری شبکه‌سازی درون مسجد، می‌توان کاری را ان‌شاءالله پیش برد. به این ترتیب، نیازهای محله شناسایی و مرتفع می‌شود.

مساجد؛ پایگاه مقدم مبارزه با استکبار جهانی

حجت‌الاسلام سید جواد مهدوی، کارشناس دینی و امام جماعت مسجد و حسینیه علی ابن ابی‌طالب مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش مساجد در شرایط بحران و جنگ اظهار کرد: مساجد از مهم‌ترین پایگاه‌های سازماندهی نیروهای مردمی و انقلابی هستند و امروز نیز مردم باید علاوه بر فعالیت در مساجد، با حضور در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر، اتحاد و مقاومت خود را در برابر دشمنان داخلی و خارجی نشان دهند.

کارشناس دینی و امام جماعت مسجد و حسینیه علی ابن ابی‌طالب مشهد با اشاره به نقش مساجد در شرایط حساس کشور اظهار کرد: مساجد از پایگاه‌های مهم در زمان بحران و زمان جنگ هستند و می‌توانند در پشتیبانی نیروهایی که در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت می‌کنند نقش پیشرو و آغازگر داشته باشند.

وی افزود: فعالیت‌های اصلی تشکل‌ها، چه تشکل‌هایی که به صورت پیاده در خیابان‌ها و راهپیمایی‌ها حضور دارند و چه تشکل‌هایی که در قالب کاروان‌های موتوری و خودرویی علیه دشمن موضع‌گیری می‌کنند و به نفع انقلاب و نظام شعار می‌دهند، ریشه در مساجد دارد. در واقع یک نیروی ایمانی از مسجد شکل می‌گیرد و همان نیرو در خیابان‌ها علیه دشمن به کار گرفته می‌شود.

مهدوی ادامه داد: از این جهت، مسجد نخستین و مقدم‌ترین پایگاه برای مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی، منافقین، معاندین و در رأس آن‌ها آمریکا و اسرائیل است. این نیروها با مقاومت کامل در برابر یاوه‌گویی‌های دشمنان ایستادگی می‌کنند.

کارشناس دینی و امام جماعت مسجد و حسینیه علی ابن ابی‌طالب مشهد با بیان اینکه مسجد پایگاه اولیه مبارزه با استکبار جهانی است، تصریح کرد: در شرایط کنونی وظیفه‌ای مهم بر عهده مردم قرار دارد. طبق فرمایش سرداران سپاه، مردم باید خیابان‌ها را پر کنند و میادین اصلی شهر را در دست بگیرند تا در شرایط جنگی که دشمنان خارجی مانند آمریکا و اسرائیل علیه کشور آغاز کرده‌اند، فتنه‌های داخلی شکل نگیرد.

وی گفت: صرفاً نباید فعالیت‌ها به برگزاری جلسات، دعاها و توصیه‌ها در مساجد محدود شود، بلکه این روحیه انقلابی باید در جامعه، میادین و خیابان‌ها نیز نمایان شود. نصب پرچم بر خودروها، حمل پرچم، در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و نوشتارهای انقلابی در مقابله با آمریکا و اسرائیل باید به صورت آشکار در جامعه اجرا شود.

مهدوی افزود: این اقدامات حتی می‌تواند برای کسانی که هنوز اهمیت این موضع‌گیری‌ها برایشان کاملاً روشن نشده است نیز تأثیرگذار باشد. زمانی که آن‌ها حضور مردم انقلابی را در خیابان‌ها و میادین ببینند، به این حرکت‌ها ملحق می‌شوند؛ همان قشر خاکستری که با تبیین و رفتار انقلابی مردم جذب می‌شوند و در مقابل دشمنان داخلی و خارجی می‌ایستند.

کارشناس دینی و امام جماعت مسجد و حسینیه علی ابن ابی‌طالب مشهد تأکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم در این مسیر با استحکام حرکت کنیم و طبق خواسته بزرگان و به‌ویژه رهبر شهیدمان، مقاومت و استمرار آن را تقویت کنیم و اتحاد و انسجام خود را حفظ نماییم. با این اتحاد و ایستادگی، نه دشمنان داخلی قادر خواهند بود در میان مردم نفوذ کنند و نه دشمنان خارجی مانند آمریکا و اسرائیل به نتیجه‌ای خواهند رسید.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که امام راحل فرمودند، آن‌ها هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند و ان‌شاءالله خدای متعال هرچه زودتر پرچم انقلاب اسلامی را به انقلاب جهانی حضرت صاحب‌الزمان (عج) متصل کند و در فرج و ظهور یگانه منجی عالم بشریت تعجیل فرماید.

مهدوی درباره فعالیت‌های مسجد محل نیز گفت: در این جنگ آمریکایی ـ صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین اقدامات مسجد، امیددهی و امیدوار کردن مردم است؛ به‌ویژه پس از فقدان پدر این امت و قاعده این امت، رهبر شهیدمان. همچنین تلاش می‌کنیم با تقویت روحیه مردم، آن‌ها را در برابر دشمنان مقاوم‌تر کنیم.

کارشناس دینی و امام جماعت مسجد و حسینیه علی ابن ابی‌طالب مشهد ادامه داد: الحمدلله مردم با بصیرت و آگاهی خود در این روزها حضورشان را در صحنه‌های مختلف نشان داده‌اند و با صلابت شعارهایی علیه دشمنان صهیونیستی سر می‌دهند؛ شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا»، «مرگ بر منافق» و دیگر شعارهای انقلابی که بیانگر موضع‌گیری قاطع آن‌ها در برابر دشمنان است.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های قرآن و سوره برائت، بیزاری جستن از استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک‌کش از مسائل مهمی است که در مسجد ما مورد تأکید قرار گرفته و هر شب این اعلام برائت در مسجد برگزار می‌شود.

مهدوی گفت: مردم نیز با بغض و کینه‌ای که نسبت به دشمنان دارند، با صلابت در این مراسم‌ها حضور یافته و موضع‌گیری خود را اعلام می‌کنند که این اقدام در واقع حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلحی است که در جبهه‌های مقاومت و خط مقدم ایستادگی می‌کنند.

مساجد باید دوباره به پایگاه حل مسائل مردم و پاتوق اجتماعی محله‌ها تبدیل شوند

حجت‌الاسلام علی مؤمنی، سخنران و امام جماعت حرم مطهر رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نقش مساجد در جامعه اسلامی اظهار کرد: مساجد امروز سنگرهای اجتماعی مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی، قرآن و نماز و عبادت هستند و باید همچنان مانند ابتدای انقلاب به عنوان پایگاه مردمی فعال باشند.

سخنران و امام جماعت حرم مطهر رضوی افزود: در سال‌های ابتدایی انقلاب، مسجد محل اجتماع مردم و مرکز فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بود و امروز نیز با توجه به شرایط جامعه باید این جایگاه بیش از گذشته احیا شود. حضور مردم در مسائل اجتماعی و ساماندهی محلات، نوجوانان و جوانان از طریق مساجد امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: در محله‌ها افراد زیادی با مسائل و مشکلات مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند و رسیدگی به این مشکلات نیازمند حضور افراد دلسوز و فعال در مساجد است تا بتوانند برای رفع مشکلات مردم برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

مومنی با تأکید بر توجه ویژه به نسل جوان گفت: جوانان و نوجوانان در جامعه با شبهات و مسائل مختلفی روبه‌رو هستند و لازم است در فضای مسجد به این پرسش‌ها پاسخ داده شود و زمینه گفت‌وگو و آگاهی‌بخشی فراهم شود.

سخنران و امام جماعت حرم مطهر رضوی بیان کرد: دشمنان همواره برای تأثیرگذاری بر افکار مردم برنامه‌ریزی می‌کنند و تلاش دارند دل‌ها را از ارزش‌ها دور کنند؛ بنابراین مساجد باید به محلی برای روشنگری، امیدآفرینی و تقویت باورهای دینی تبدیل شوند.

وی همچنین به نقش اجتماعی مساجد اشاره کرد و گفت: مساجد می‌توانند در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم نیز نقش‌آفرین باشند؛ چراکه برخی از افراد با مشکلاتی مانند تعطیلی کسب‌وکار، مشکلات معیشتی یا مسائل خانوادگی مواجه هستند و مسجد می‌تواند محل ساماندهی و حمایت از این افراد باشد.

مومنی تأکید کرد: روحانیون، امامان جماعت، نیروهای متدین، بانوان فعال و همچنین جوانانی که در بسیج و سایر نهادهای مردمی فعالیت دارند، باید در کنار یکدیگر در مسجد حضور داشته باشند تا برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

سخنران و امام جماعت حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: مسجد علاوه بر اینکه محل عبادت و دعاست، باید محل برگزاری جلسات قرآن، تفسیر و نشست‌های بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز باشد تا مردم بتوانند در فضایی سالم و معنوی به رفع مشکلات خود بپردازند.

مساجد، شریان‌های زنده جامعه‌اند

امروز، در هنگامه‌ تحولات بزرگ و پس از فقدان رهبر شهید امت، مساجد بیش از پیش باید نقش پدرانه و آرامش‌بخش خویش را ایفا کنند؛ خانه‌هایی برای امید و اراده‌ی مردم، تا با یاد خدا و اتصال به ولایت، در برابر طوفان‌های سخت ایستادگی کنند.

مساجد، شریان‌های زنده جامعه‌اند؛ هر مأذنه و هر سجاده می‌تواند نقطه آغاز حرکتی باشد که فتنه‌ها را خاموش و دل‌ها را برای ظهور آماده می‌کند. پیوند دل‌های مؤمنان در فضای نورانی مسجد، همان «مقدمه فرج» است که بنیان‌های حکومت الهی را در زمین استوار می‌سازد.

بی‌تردید، اگر صدای اذان و خطبه‌های مساجد پرطنین بماند، امید در قلب مردم زنده خواهد بود؛ زیرا مسجد، پیکان حق در برابر باطل است و با سربلندی ملت مؤمن ایران، این پایگاه‌های نورانی تا ظهورِ امام زمان(عج) همچنان خواهند درخشید و چراغ هدایت جهان خواهند بود.