۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

«رویداد بین‌المللی اذان فاخر رضوی» برگزار می‌شود

مشهد- آستان قدس رضوی با هدف اعتلای اذان شیعی و تولید آثار ماندگار متناسب با فضای معنوی حرم مطهر امام رضا(ع)، «رویداد بین‌المللی اذان فاخر رضوی» با عنوان «گلبانگ حرم» را برگزار می‌کند.

این رویداد در دو محور «شناسایی و انتخاب مؤذنان دارای صدای شاخص و برتر» و «تولید نغمه‌های ممتاز اذان متناسب با حرم مطهر رضوی» برگزار خواهد شد و تلاش دارد ضمن بهره‌گیری از ظرفیت فعالان قرآنی و هنری، به تولید اذان معیار و فاخر رضوی دست یابد.

در این رویداد، قاریان قرآن کریم، مؤذنان، نغمه‌پردازان، آهنگسازان آیینی، فعالان موسیقی مذهبی و علاقه‌مندان به هنرهای دینی می‌توانند آثار و توانمندی‌های خود را ارائه نمایند.

بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد، این رقابت در دو گروه سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار می‌شود و بخش اصلی آن به شرکت‌کنندگان بالای ۱۶ سال اختصاص دارد، حضور گروه سنی زیر ۱۶ سال با هدف شناسایی استعدادهای برتر صدایی است و در صورت تأیید داوران، به سه برگزیده این بخش جوایزی اهدا خواهد شد.

همچنین برای برگزیدگان بخش مؤذنان، جوایز ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومانی و برای برگزیدگان بخش نغمه‌پردازی، جوایز ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. اجرای اذان در حرم مطهر رضوی و بهره‌مندی از سایر جوایز معنوی نیز از دیگر امتیازات این رویداد خواهد بود.

مهلت ارسال آثار و ثبت‌نام از دهه کرامت رضوی آغاز شده و تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی haram.razavi.ir و یا کانال «گلبانگ حرم» در پیام‌رسان‌های ایتا و نسیم رضوان به نشانی @golbang_haram مراجعه نمایند.

