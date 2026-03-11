به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۲۰ سرطایفه، معتمد و ریش‌سفید قبایل و طوایف استان سیستان و بلوچستان طی بیانیه‌ای با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، سومین رهبر انقلاب اسلامی اعلام بیعت کرند.

در متن بیانیه آمده ‌است:

در نیمه شب پر راز و رمز نوزدهم ماه مبارک رمضان، خلف صالح، نور دیده ملت، آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای پس از شهادت دومین پیشوای حکیم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای برای پاسداری از راه ایشان، پرچم عزت و ایمان را به دوش گرفت و بی‌تردید این انتخاب جلوه استمرار بصیرت و وفاداری ملت به مسیر حق و عدالت است.

ما سران طوایف و معتمدین سیستان و بلوچستان ضمن تبریک این انتخاب شایسته ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان، با ایمان قلبی و یقین راسخ مراتب بیعت خالصانه خود را با ولی فقیه و همچون دوران رهبری امام شهید، گوش به فرمان و آماده اجرای فرامین و منویات منتخب مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه، رهبر و فرمانده معظم کل قوا، مقتدرتر، باصلابت‌تر و جهادی‌تر از گذشته در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در صحنه خواهیم بود.