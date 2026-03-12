بیعت ۱۴۰ نفر از اصحاب خبر و رسانه سیستان و بلوچستان با رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۴۰ نفر از فعالان و اهالی خبر و رسانه استان سیستان و بلوچستان با ولی‌امر مسلمین آیت الله سید مجتبی خامنه ای بیعت کردند.

متن بیعت نامه به شرح زیر است:

در پی انتخاب شایسته و تاریخ‌ساز حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای به مقام شامخ ولایت فقیه و رهبری جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری، اهالی حبر و رسانه استان سیستان و بلوچستان با قلبی سرشار از امید و ایمان، این انتخاب مبارک را به محضر قدسی حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، ملت شریف و سرافراز ایران مقتدر و تمامی آزادگان و مستضعفان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

اصحاب متعهد و انقلابی قلم، با آرمان‌های والای امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر تجدید میثاق نموده و بیعت خالصانه، استوار و ناگسستنی خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد. ما بر این باوریم که در گام دوم انقلاب، رسانه‌های مؤمن و نیروهای جبهه تبیین، بیش از هر زمان دیگری در خط مقدم صیانت از عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی ایستاده‌اند.

ما سربازان جنگ نرم، با الهام از مکتب بصیرت‌آفرین ولایت، تمام توان و ظرفیت خود را در جهت تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، امیدآفرینی در کالبد جامعه و مقابله هوشمندانه با جنگ روایت‌ها به کار خواهیم بست. با گوش‌سپردن به فرامین ولی‌فقیه زمان، عهد می‌بندیم که تا پای جان در مسیر نورانی جهاد تبیین و دفاع از حریم حقیقت، ثابت‌قدم و استوار بمانیم.

لیست بیعت‌کنندگان :

حیدر سرایانی

سمانه سرایانی

ستاره سرایانی

فاطمه بهرک

محمد قائم بهرک

حیدر علی حسینی

قاسم حسینی

مصطفی آقایی

حمید رضا ارباب زایی

نرگس شهرکی

عباس سرگزی

علی اکبر شجاعی فر

اسما تاجی

ملوک ذورقی براهویی

عطا الله ذورقی براهویی

فاطمه سرگزی

مهتاب ذورقی

مهرنگار ذورقی

غلام نبی براهویی

علی حیدری نیا

محدثه هراتی

محمد رحیمی

آسیه هودفر

محمد رضا هودفر

حامد شجاعی فر

عادل مزاری

عماد الدین مزاری

مریم باغبان

علی مزاری

عبدل الرسول مزاری

مهدی لکزی

حمیده اسماعیل زهی

زهره خجسته

عبدالناصر براهویی زاده

احسان رگنی

زهرا خجسته

یاسر خاشی

محمد حسین اشرفی

اکبر نوری

مجتبی رستگار

علی عبدلی

نرگس تیموری

علی شهرکی

رستم کریمی

شبنم پودینه

نجمه خسروپرست

مطهره جهانی

مهدی عابدینی

مسعود رضایی

مهسا خانی مقدم

محمد شه بخش

عطیه سادات میری

زهرا میر

فاطمه بندانی

عاطفه گنجعلی

حمیدرضا کیاسی

پوریا جهانتیغی

احمدرضا زائر میری

لیلا قائنی

فائقه راغی

علیرضا تولایی

نرگس شجاعی فر

فرشته شجاعی فر

ام البنین سنچولی

سیامک نرماشیری

یوسف برادران مهر

فاطمه گلوی

ریحانه اردنی

اسماعیل بامری

محمد حسین خموشی

امیر محمد شیبک

سادنا خیاطی

منصور میرشکار

مجید بامری

حسین نجاری

امیر حسین عظیمی

منصور کریم دادی

علیرضا شیخ زاده

حسن سنچولی

ابوالفضل مومنی

ابوالفضل کیخا

ابوالفضل فکوری

محمد حسین فلاح

آرشام هنرکار

محمد شکوهی فر

فرشته بامری

الهام علی آبادی

الهه خشاوه

عرفان یعقوبی

عرفان عبداللهی

یاسین جلال زهی

ابراهیم ستاوند

عیسی سهویی

سلمان کامیاب

اعظم آبادیان

جمال حسین زهی

محمد بلوچی

امین ملازهی

مریم رییسی

محمد حیدری

محمد پاکنهاد

فائزه حسینی

فاطمه اسحاقی

محدثه قزلسفلو

مجتبی عباس نژاد

محسن رجایی

الهه شریفی

امیرحسین شایان

بتول تقی شهبازی

حنیفه دهقانی

حامد حاج محمدزاده

ملیحه دوستی نوری

افسانه دادره

حمیده ذوالفقاری

سید محمد کاظم حسینی طباطبایی

محمدعلی ریگی

نسرین خواجه محمودی

احمد براهویی نژاد

حمزه براهویی نژاد

معصومه افتخاری

حسین شکوهی فر

علی شکوهی فر

حسینعلی رمرودی

میلاد اصغری

روح الله سلیمانی

احسان ایرندگانی

مصباح ایرندگانی

مه نور ایرندگانی

مصطفی دشتی زاده

علیرضا عظیمی

علی اصغر عدالتی پور

زهره شبرنگی

مطهره شاهدوست

مهدیه هراتی درویشی

شهرزاد سمیعی نژاد

منیره دلیر

حسین لطیف روشنگر