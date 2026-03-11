۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

زندگی با آیه‌ها؛ مسابقه روز «بیست و یکم» ماه مبارک رمضان

زاهدان - همزمان با بیست و یکمین روز از ماه مبارک رمضان، پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان سیستان و بلوچستان با مسابقه پیامکی و پرسش سوال روز بیست و یکم ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و یکمین روز از پویش قرآنی زندگی با آیه ها، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۶۹ سوره عنکبوت، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۶۹ سوره عنکبوت (وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.هدایت الهی، نتیجه مجاهدت در راه خداست
۲.صبر و نماز، تکیه گاه محکم مؤمن
۳.ببخش تا بخشیده شوی
۴.جواب دادم بدی با خوبی

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید.

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.

