انجمن مفاخر مازندران با رهبر سوم انقلاب بیعت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن مفاخر و چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه استان مازندران با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تسلیت شهادت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی بیعت کرد.

در این میثاق‌نامه آمده است: شهادت این رهبر فرزانه و مجاهد ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران و دوستداران انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور بود و فقدان ایشان اندوهی عمیق در میان مردم بر جای گذاشت.

در ادامه این بیانیه با اشاره به سال‌های رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تصریح شده است: مدیریت و هدایت ایشان طی دهه‌های گذشته نقش مهمی در تقویت گفتمان مقاومت، عزت امت اسلامی و تبدیل ایران به الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان داشته است.

این انجمن همچنین انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان رهبری را تصمیمی حکیمانه در مقطع حساس تاریخی دانسته و تأکید کرده است: این انتخاب می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت ملی و انسجام جامعه در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان باشد.

در بخش پایانی بیانیه نیز اعضای انجمن مفاخر مازندران با اعلام بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند که در حوزه‌های فرهنگ، هنر، رسانه و اندیشه، تمام توان خود را برای تبیین گفتمان ولایت، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت وحدت ملی به کار خواهند گرفت.