به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مراقبت از افراد دارای معلولیت ذهنی یا شناختی در شرایط اضطراری، نیازمند پروتکل‌های خاصی است که فراتر از تخلیه معمولی ساختمان است. سازمان اورژانس و تیم ملی سلامت با انتشار فراخوانی، از خانواده‌ها خواستند تا با رعایت ۵ اصل کلیدی، ضامن امنیت جانی و روانی این عزیزان در زمان وقوع حوادث باشند.

تخلیه اضطراری برای افرادی که دنیا را متفاوت درک می‌کنند، می‌تواند بسیار تنش‌زا باشد. برای مدیریت بهینه این شرایط، رعایت نکات زیر توصیه می‌شود:

آمادگی پیش از حادثه (تمرین مسیرهای ساده)

پیش از وقوع هرگونه بحران، مسیرهای رسیدن به نقاط امن ساختمان یا پناهگاه را به صورت بازی یا تمرین تکراری با فرد دارای معلولیت تمرین کنید. تکرار باعث می‌شود در لحظه حادثه، فرد دچار شوک ناگهانی نشود.

تجهیزات شناسایی و آرام‌بخش

کارت شناسایی؛ همیشه یک کارت شامل نام، نوع معلولیت و شماره تماس ضروری در جیب یا به صورت گردن‌آویز همراه فرد باشد.

همراه داشتن یک وسیله آرام‌بخش مانند یک عروسک، پتو یا شیء مورد علاقه فرد، در کاهش بی‌قراری او در محیط‌های شلوغ معجزه می‌کند.

تکنیک‌های ارتباطی در لحظه خطر

با گرفتن دست یا برقراری تماس چشمی مهربانانه، به او اطمینان دهید که تنها نیست.

از به کار بردن جملات طولانی بپرهیزید. از عبارات بسیار ساده مثل «با من بیا» یا «اینجا بنشین» استفاده کنید.

فرد را تا حد امکان در محیطی کم‌سر و صدا و دور از هیاهو نگاه دارید. حضور یک مراقب آشنا در نزدیک‌ترین فاصله فیزیکی، از فرار ناگهانی یا وحشت‌زدگی فرد جلوگیری می‌کند.

تشکیل شبکه حمایتی محلی

نیازهای خاص فرد را از قبل به همسایگان مورد اعتماد و داوطلبان سلامت محله اطلاع دهید. در لحظات بحرانی، همسایگان آگاه می‌توانند بازوی کمکی بزرگی برای خانواده‌ها باشند.

حفظ آرامش مراقب، اولین قدم در انتقال آرامش به فرد دارای معلولیت است.

با برنامه‌ریزی قبلی، اجازه ندهید بحران باعث گسست در مراقبت از این گروه آسیب‌پذیر شود.