حملات هوایی به برخی نقاط کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نقاطی از کردستان حوالی ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه هدف حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.

بر این اساس مناطقی از شهرستانهای قروه، سقز، بانه، مریوان، دیواندره و سروآباد مورد تهاجم قرار گرفته است.