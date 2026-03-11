۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

حملات هوایی به برخی نقاط کردستان

سنندج- نقاطی از کردستان حوالی ساعت ۱۴ امروز هدف حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقاطی از کردستان حوالی ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه هدف حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.

بر این اساس مناطقی از شهرستانهای قروه، سقز، بانه، مریوان، دیواندره و سروآباد مورد تهاجم قرار گرفته است.

