بیعت علمای اهل سنت شهرستان سیریک با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک شورای علمای اهل سنت شهرستان سیریک به مناسبت انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل مجاهدتها، ایثارگریها و فداکاریهای ملت بزرگ ایران و ثمره رهبری عالمانه و حکیمانه رهبران دینی این سرزمین است که همواره در مسیر استقلال، عزت و دفاع از ارزشهای اسلامی و انسانی حرکت کرده و به الگویی از ایستادگی در برابر ظلم و استکبار در جهان تبدیل شده است.
بیتردید استمرار این مسیر پرافتخار، در گرو رهبری مدبرانه و هدایت دلسوزانهای است که بتواند با تکیه بر ارزشهای والای اسلامی و با تقویت وحدت و همدلی در میان اقشار مختلف ملت، کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی هدایت نماید.
شورای علمای اهل سنت شهرستان سیریک، انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق، سلامتی و تأییدات الهی برای ایشان در انجام این مسئولیت خطیر مسئلت مینماید.
از خداوند متعال عزت، پیشرفت و سربلندی روزافزون برای ملت بزرگ ایران مسئلت داریم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
