۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

انگلیس راهپیمایی روز جهانی قدس را ممنوع کرد

دولت انگلیس در اقدامی بی سابقه برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس را در این کشور ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دولت انگلیس بنا به درخواست پلیس لندن برگزاری راهپیمایی «روز جهانی قدس» را که قرار بود یکشنبه آینده در پایتخت این کشور برگزار شود، ممنوع اعلام کرد. این نخستین بار از سال ۲۰۱۲ است که برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی در لندن ممنوع می‌شود.

فیصل بودی، از اعضای کمیته اسلامی حقوق بشر که برگزار کننده این رویداد است، در واکنش به این تصمیم گفت این ممنوعیت روزی غم‌انگیز برای آزادی بیان خواهد بود.

وی تاکید کرد که این راهپیمایی طی چهار دهه گذشته همواره به ‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده است.

روز جهانی قدس همه ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

    IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      مرگ بر انگلیس مرگ بر انگلیس خائن

