به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی انتخاب حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) به رهبری معظم انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی)
با کمال مسرت و افتخار، خبر انتخاب شایسته جنابعالی از سوی مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر و مرجع، و خلفی مبارک و مخلص برای پاسداری از راه امام خمینی (قدس سره) را دریافت کردیم. راهی که امام خامنهای (قدس سره) عمر و خون عزیز خود و خون شهیدان مخلص را در طبق اخلاص نهاد تا این مسیر را حفظ کند و استقلال ایران و هویت اصیل محمدی (ص) آن را حفظ نماید.
در ادامه این پیام آمده است: امام شهید با توکل بر خداوند متعال، اتکا به حضور ملت سرفراز، دیندار، غیور و شجاع ایران و با اطمینان به امکان تحقق پیشرفت، توسعه توانمندیها و تجلی الگوی عادلانه سیاسی اسلام برای حل بحرانها و جسورانه در برابر ظلم و تجاوز و ظالمان و متجاوزان و خنثیسازی توطئههایشان و درهم شکستن اهداف جنگهای جنایتکارانه آنان، گام برداشتند. ما در رهبری امیدبخش جنابعالی، امیدواریم که این راه اصیل، انقلابی، اسلامی و محمدی (ص) را در سطوح عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و عملی ادامه دهید؛ راهی که ملتهای مشتاق و مستضعفان جهان را به سوی صلاح، استقلال و تحقق عدالت هدایت میکند.
شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: ما در حزبالله لبنان، ضمن شکرگزاری خداوند به خاطر نعمات فراوانش در دستیابی به پیشرفت سیاسی، اخلاقی و انقلابی مقاومتی که از انقلاب مبارک اسلامی ایران، خط رهائیبخش و استقلالطلبانه را الهام گرفته و با هدایت سید عباس موسوی، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین (رضوان الله علیهم) گامهای استوار و مؤثری در تقویت رویکرد مقاومتی در برابر اشغالگری، تجاوز و ظلم برداشته است؛ انتخاب شایسته جنابعالی را تبریک میگوییم.
در بخش دیگری از پیام دبیرکل حزب الله تصریح شده است: ما تأکید میکنیم که همچنان که با رهبر ولیّ و امام شهیدمان، خامنهای، و با امام بنیانگذار خمینی (رضوان الله علیهما) عهد بستهایم، با رهبری جنابعالی نیز بر سر پیمانمان برای یاری دین، حق و انسان، و زمینهسازی تا ظهور عدالت به برکت حضرت صاحب العصر و الزمان (عجل الله فرجه الشریف) استواریم.
وی در پایان پیامش تأکید کرد: از طرف خود و برادرانم در شورای حزبالله و فرماندهان و مجاهدان مقاومت اسلامی در لبنان، عهد مجددمان را با شما تکرار میکنیم و از خداوند میخواهیم که شما را در تحقق آمال ملتتان و ملتهای مستضعف در رفع گزند مستکبران و ظالمان از آنان و سرزمینهایشان، به توفیق و صلاح رهنمون فرماید.
