۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

نعیم قاسم: میدان سرنوشت جنگ را تعیین خواهد کرد

نعیم قاسم: میدان سرنوشت جنگ را تعیین خواهد کرد

دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه میدان، سرنوشت این جنگ را تعیین خواهد کرد، افزود: مقابله ما با اسرائیل نشان داد که تا چه اندازه برای این جنگ آماده شده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان امروز سه‌شنبه با بیان اینکه حزب الله هرگز نخواهد پذیرفت که تسلیم شود، خطاب به رزمندگان حزب الله گفت: شما با خون‌های پاک خود، با جنایتکاری صهیونیست و تجاوز آمریکا و غرب مقابله می‌کنید.

وی با اشاره به مقابله نیروهای حزب الله با وادادگی خائنانه کشورهای عربی که به دنبال زندگی توأم با خواری و دنباله‌روی هستند، گفت: مقابله ما با تجاوزات اسرائیل، شجاعت رزمندگان و حامیان مقاومت را نشان داد و ثابت کرد که به عهد و پیمان خود وفادار هستند.

دبیر کل حزب الله بار دیگر تأکید کرد که تنها راهکار این جنگ، توقف حملات اسرائیل، عقب‌نشینی از اراضی اشغالی، آزادی اسرا و بازگشت ساکنان به منازلشان است.

وی با بیان اینکه میدان، سرنوشت این جنگ را تعیین خواهد کرد، افزود: مقابله ما با اسرائیل نشان داد که تا چه اندازه برای این جنگ آماده شده‌ایم.

    • حسام هاشمی IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      به امید خداوند عزوجل و غیرت شیرمردان وشیر زنان اسلام دولت های غاصب کودککش امریکا وصهیون به حق و پاکی خون زنان و کودکان بیگناه غرق در خون نیست ونابود خواهند شد و برای مسلمان خداوند نعمتی عطا کرده که هرگز حیوان صفتان خون آشامی چون صهیون و آمریکایی جماعت نداشته ونخواهند داشت ان هم ایمان که از هرصلاحی قدرتمندتر است به امید نابودی دشمنان ایران عزیزتر ازجان واسلام ...
    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      سپاس گزاریم
    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      این جنگ تحمیلی ، جنگ با موجودات خبیث هار مثل ترامپ و نتانیابو است که به هیچ عرفی و قانونی در زمان جنگ پایبند نیستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها