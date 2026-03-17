نعیم قاسم: میدان سرنوشت جنگ را تعیین خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان امروز سه‌شنبه با بیان اینکه حزب الله هرگز نخواهد پذیرفت که تسلیم شود، خطاب به رزمندگان حزب الله گفت: شما با خون‌های پاک خود، با جنایتکاری صهیونیست و تجاوز آمریکا و غرب مقابله می‌کنید.

وی با اشاره به مقابله نیروهای حزب الله با وادادگی خائنانه کشورهای عربی که به دنبال زندگی توأم با خواری و دنباله‌روی هستند، گفت: مقابله ما با تجاوزات اسرائیل، شجاعت رزمندگان و حامیان مقاومت را نشان داد و ثابت کرد که به عهد و پیمان خود وفادار هستند.

دبیر کل حزب الله بار دیگر تأکید کرد که تنها راهکار این جنگ، توقف حملات اسرائیل، عقب‌نشینی از اراضی اشغالی، آزادی اسرا و بازگشت ساکنان به منازلشان است.

وی با بیان اینکه میدان، سرنوشت این جنگ را تعیین خواهد کرد، افزود: مقابله ما با اسرائیل نشان داد که تا چه اندازه برای این جنگ آماده شده‌ایم.