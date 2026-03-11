۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

شرط حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی از نگاه وزیر ورزش

وزیر ورزش گفت: در صورتی که امنیت ملی پوشان ایران تامین نشود، تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی شرکت نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی گفت: حکومت فاسد آمریکا رهبر ما را ترور کرده و در چند ماه اخیر دو جنگ را به ما تحمیل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ورزشکاران ما برای حضور در این جام امنیت ندارند، خاطرنشان کرد: آمریکا اعمال خبیثانه ای انجام داده است، با این شرایط امکان حضور تیم ملی در جام جهانی را نداریم.

وزیر ورزش تاکید کرد: امریکا طی ٩ - ٨ ماه دو جنگ را به ما تحمیل کرد، بسیاری از مردم ما را به شهادت رساندند. با این اوصاف اگر امنیت ما تامین نشود امکان حضور در جام جهانی را نخواهیم داشت.

رضا خسروي

