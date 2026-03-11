فراخوان خدمت داوطلبانه کادر پرستاری در مراکز درمانی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از تمامی همکاران کادر پرستاری استان جهت ثبت نام و خدمت داوطلبانه در مراکز درمانی استان دعوت به همکاری می کند.

با توجه شرایط حساس و جنگی کشور و لزوم آمادگی و سازماندهی مطلوب نیروهای داوطلب اعم از دانشجویان، دانش آموختگان و بازنشستگان گروه پرستاری(پرستاری،اتاق عمل، هوشبری،فوریت های پزشکی،بهیاری، کمک پرستاری) داوطلب خدمت دعوت می شود، فرم فراخوان داوطلبانه را تکمیل و ارسال نمایند.

مدیریت امور پرستاری دانشگاه برنامه‌هایی در جهت‌ ارتقاء توان و بنیه نیروی انسانی پشتیبان کادر پرستاری مراکز درمانی تابعه دانشگاه در دستور کار دارد تا در شرایط بحرانی پیش رو با توان کافی در صحنه خدمت به هموطنان حضور فعال داشته باشیم.

دانشجویان، دانش آموختگان و بازنشستگان گروه پرستاری در قالب این پویش مقدس می توانند با ثبت نام و اعلام آمادگی در راستای حمایت و فعالیت های داوطلبانه در کنار کادر درمانی به آسیب دیدگان خدمت رسانی کنند.

داوطلبان برای عضویت و پیوستن به این پویش می توانند با ورود به لینک http://trtv.hums.ac.ir/Xojm نسبت به ثبت نام و حضور داوطلبانه اعلام آمادگی کنند. در صورت نیاز در هر مرکز با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.