۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

مرکز مشاوره رایگان در درمانگاه هلال‌احمر زنجان راه‌اندازی شد

مرکز مشاوره رایگان در درمانگاه هلال‌احمر زنجان راه‌اندازی شد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از راه‌اندازی مرکز مشاوره رایگان خانه هلال حوزه علمیه در محل درمانگاه هلال‌احمر استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت‌الله هاشمی از راه‌اندازی مرکز مشاوره رایگان خانه هلال حوزه علمیه در محل درمانگاه هلال‌احمر استان خبر داد و گفت: خدمات این مرکز رایگان است و با همکاری مرکز مشاوره آرامش خانواده و مرکز مشاوره سماح ارائه می‌شود، همچنین مشاوران سامانه ۴۰۳۰ در این مرکز حضور فعال خواهند داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان خاطرنشان کرد: مشاوران این مرکز به‌صورت حضوری از ساعت ۱۵ تا ۱۸ و به‌صورت آنکال (تلفنی) از طریق سامانه ۴۰۳۰، به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی هم‌وطنان خواهند بود و مشاوره‌های روان‌شناسی متناسب با شرایط ویژه کشور را به آنان ارائه می‌دهند.

وی خدمات این مرکز مشاوره را با محوریت مدیریت بحران در مخاصمات مسلحانه و در زمینه‌های سلامت روان کودکان، آرامش سالمندان، احساس امنیت گروه‌های آسیب‌پذیر و افزایش تاب‌آوری اجتماعی و سلامت روان شهروندان در برابر شرایط جنگی و بحران‌ها اعلام کرد.

