به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت‌الله هاشمی از راه‌اندازی مرکز مشاوره رایگان خانه هلال حوزه علمیه در محل درمانگاه هلال‌احمر استان خبر داد و گفت: خدمات این مرکز رایگان است و با همکاری مرکز مشاوره آرامش خانواده و مرکز مشاوره سماح ارائه می‌شود، همچنین مشاوران سامانه ۴۰۳۰ در این مرکز حضور فعال خواهند داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان خاطرنشان کرد: مشاوران این مرکز به‌صورت حضوری از ساعت ۱۵ تا ۱۸ و به‌صورت آنکال (تلفنی) از طریق سامانه ۴۰۳۰، به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی هم‌وطنان خواهند بود و مشاوره‌های روان‌شناسی متناسب با شرایط ویژه کشور را به آنان ارائه می‌دهند.

وی خدمات این مرکز مشاوره را با محوریت مدیریت بحران در مخاصمات مسلحانه و در زمینه‌های سلامت روان کودکان، آرامش سالمندان، احساس امنیت گروه‌های آسیب‌پذیر و افزایش تاب‌آوری اجتماعی و سلامت روان شهروندان در برابر شرایط جنگی و بحران‌ها اعلام کرد.