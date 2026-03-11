حاجی اسماعیلی:کنشگران فرهنگی روایت فتح وپیروزی را برای مردم تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حاجی اسماعیلی عصر چهارشنبه در نشست «جهاد تبیین» ویژه کنشگران اجتماعی و فرهنگی مریوان که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، قرآنی و اجتماعی برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی منطقه و فضای جنگ روایت‌ها اظهار کرد: امروز شاهد تقابل و دشمنی رژیم صهیونیستی و آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم و در چنین شرایطی ضرورت جهاد تبیین بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: در این میدان، نقش کنشگران فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است و آنان باید با حضور فعال در میان مردم، واقعیت‌ها و دستاوردها را تبیین کنند.

ضرورت روایتگری از پیروزی‌ها

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و جنگ روانی، تصویر متفاوتی از واقعیت‌ها ارائه دهند؛ از این رو فعالان فرهنگی باید روایت فتح و پیروزی را برای مردم بازگو کنند.

حاجی اسماعیلی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی در جامعه تصریح کرد: جهاد تبیین به معنای روشنگری و بیان حقیقت برای مردم است و این مسئولیت بر عهده همه کنشگران فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای قرار دارد.

تأکید امام جمعه مریوان بر حفظ روحیه جامعه

در ادامه این نشست، ماموستا مصطفی شیرزادی امام جمعه مریوان نیز با اشاره به اهمیت حفظ روحیه امید در جامعه اظهار کرد: در شرایط کنونی توجه به جهاد تبیین و آگاهی‌بخشی در جامعه بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی با بیان اینکه تقویت روحیه مردم و تبیین واقعیت‌ها می‌تواند در برابر جنگ روانی دشمنان مؤثر باشد، افزود: فعالان فرهنگی و اجتماعی باید در این مسیر نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند.

این برنامه به مناسبت «امت مقاومت» برگزار شد و در آن جمعی از فعالان و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان حضور داشتند.