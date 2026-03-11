حیدری: تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی کردستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید نظارت‌ها بر روند خدمات‌رسانی در شرایط جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی، بازرس کل استان کردستان عصر چهارشنبه با همراهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از مراکز درمانی و بیمارستان‌های سنندج بازدید میدانی انجام داد.

محمدامین حیدری در جریان این بازدیدها با اشاره به رصد مستمر وضعیت سلامت در سطح استان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های میدانی، وضعیت تجهیزات مصرفی پزشکی، اقلام دارویی، فرآورده‌های خونی و آمبولانس‌های آماده‌به‌خدمت در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: کادر درمانی استان با روحیه‌ای جهادی در حال ارائه خدمات به مردم هستند و بیمارستان‌های سنندج نیز در آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی قرار دارند.

بازرس کل استان کردستان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان که در صف مقدم حفظ سلامت جامعه فعالیت می‌کنند، تأکید کرد: بازدیدهای مستمر بازرسی کل استان با هدف اطمینان از ارائه خدمات باکیفیت و آمادگی کامل مراکز درمانی برای خدمت‌رسانی به شهروندان و مجروحان احتمالی انجام می‌شود.

حیدری ادامه داد: بازرسی کل استان با تمام توان در کنار مجموعه درمانی استان قرار دارد تا روند درمان و ارائه خدمات به مردم شریف استان بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یابد.