۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی:

همه ملت‌های آزاده در کنار آیت‌الله خامنه‌ای خواهند ایستاد

«زیاد النخاله» در پیامی به رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد که همه ملت های آزاده در کنار ایشان خواهند ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پیامی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به رهبری انقلاب اسلامی ایران به ایشان تبریک گفت.

بر اساس گزارش وبگاه شبکه المنار، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به رهبری انقلاب اسلامی ایران و جانشینی سید علی خامنه ای، پدر شهیدشان را تبریک گفت.

زیاد النخاله در پیام خود خطاب به آیت الله سید مجتبی خامنه ای تأکید کرد: همه ملت های آزاده جهان در کنار شما خواهند ایستاد و حمایت از خود و آرمان های عادلانه خود را در پایداری و پیروزی شما خواهند دید. در رأس این ملت‌ها ملت مجاهد فلسطین قرار دارد که مانند برادران مقاوم و رزمنده و قهرمان خود در لبنان، همیشه و همواره در حال رویارویی با آمریکا و اسرائیل بوده اند.

